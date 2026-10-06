Шишков: Атаките за мантинелите нямат нищо общо с реалността

Атаките за мантинелите нямат нищо общо с реалността. Това заяви регионалният министър Иван Шишков пред БНТ.

Шишков определи като атака твърденията, че върху ръководителя на държавното дружество е оказван натиск да се монтират мантинели без договор, без проекти и без сертификат. Според него зад тези твърдения може да стоят неправителствени организации, които разпространяват информация, несъответстваща на действителността.

„Може да се окаже, че опозицията си има говорители. И тези говорители не са политически лица. Знаете много добре, че има определени неправителствени организации, които започнаха тази атака. Които внушаваха включително на хората как имат информация. Включително първоначално излезе информация даже, че има конфликт с ръководството на АПИ, което няма нищо общо с реалността. Виждате ли как създават слуховете? И как създават атаките. Много правилно казахте. Това е атака. И тя по никакъв начин няма нищо общо с реалността", каза Шишков.

Той отхвърли и връзка между казуса с мантинелите и оставката на доскорошния директор на „Автомагистрали". По думите му решението е било личен избор и е било продиктувано от лични причини.

„Случаят с монтажа на мантинелите и оставката на шефа на „Автомагистрали" аз мисля, че го казах много ясно при много ваши колеги – личен избор, лични причини. Аз не смятам, че трябва да ровим в личното пространство на хората", заяви регионалният министър.

Според Шишков целта на атаките може да се свързва с прекратяването на покупките на мантинели от фирми, които, по думите му, са влезли в криминалните хроники.

„Ами, направете си една сметка. Че в момента, в който спираме да купуваме онези мантинели от онези фирми, които влязоха в криминалните хроники, които влязоха, за да не кажа още по-далече, защото цялото общество разбра какво се е случило, изведнъж започва атака за това, че ние ще монтираме мантинели не от тези фирми. И неслучайно министър Демерджиев почти го доказва в Народното събрание. Аз съм сигурен, че то ще бъде доказано. И то в момента, в който ние спираме да купуваме тези мантинели от тези фирми, се оказва, че започваме да бъдем атакувани. Всеки човек може да си направи тази сметка", заяви Шишков.

Шишков припомни, че обществените поръчки за поддръжка и подмяна на мантинелите са били проведени преди служебния кабинет. По думите му те са от първата половина на 2022 г., когато на власт е кабинетът на Кирил Петков, а министър е Гроздан Караджов.

„Тези обществени поръчки, които са правени за това тези фирми да поддържат и да подменят мантинелите, са правени преди нашия служебен кабинет. Тоест те са правени в първата половина на 2022 година. Това е кабинетът на Кирил Петков, когато министър е господин Караджов.

На въпрос дали индексирането, за което Шишков критикува, не е било направено по време на служебния кабинет, той отговори:

„Не. То е след нас. То е в рамките на сглобката и в рамките на редовния кабинет."