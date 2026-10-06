Овладяха пожара в Болярово

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Овладян е пожарът, пламнал този следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да седят ситуацията, а утре работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол комисар Иван Динев.

Заради голямата територия на пожара, над 3000 дка, кметът на Болярово Христо Христов, обяви частично бедствено положение, съобщава БНР.

Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище със земеделска техника.