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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23688029 www.24chasa.bg

Овладяха пожара в Болярово

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Пожарна Снимка: Архив

Овладян е пожарът, пламнал този следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да седят ситуацията, а утре работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол комисар Иван Динев. 

Заради голямата територия на пожара, над 3000 дка, кметът на Болярово Христо Христов, обяви частично бедствено положение, съобщава БНР. 

Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище със земеделска техника. 

Пожарна

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