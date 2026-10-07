Президентът Илияна Йотова свиква днес съвета за сигурност след атаката с дронове край Варна

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Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативен съвет по националната сигурност след дронатаката в Черно море. То ще се проведе от 13 часа днес на "Дондуков" 2.

Темата е "Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна", обявиха от президентството.

За свикването на съвета още вчера настояха почти всички партии от опозицията.

Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а другият избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водата моряците от бедстващия кораб.