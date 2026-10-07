Бивш управник на касата не вижда престъпления в пловдивската болница "Св. Георги"

В пловдивската болница "Св. Георги" няма престъпления, а само нарушения, които е работа на здравната каса да констатира.

Тази позиция изказа пред "Нова телевизия" бившият член на управата на НЗОК д-р Николай Болтаджиев.

"Звучи пресилено. Ако има източване, това са само случаите, когато са постъпвали пациенти, но не са били в клиниката. Повечето неща в пловдивската болница са нарушения, а не престъпления. Има заобикаляне на алгоритъма на пътеката, за да им бъде платено", коментира той след акцията на прокуратурата в клиниката по дерматология на пловдивската УМБАЛ "Св. Георги". Прокурорите обявиха, че през клиниката са източени 3 млн. евро от здравната каса с фалшиви болни.

Болтаджиев дори видя положителни неща като заплащането на лекари за извършена дейност. Така той определи практиката едни лекари да вземат по 7000 евро на месец, а други по 1500 евро.

"Качеството не може да се определя от прокуратурата, а лекарите казват кой е здрав и могат да го изпишат", категоричен бе д-р Болтаджиев.

Според прокурорите има много случаи на хора, които или не са посещавали клиниката въобще, или са били там само да дадат кръв. А санитари и лекари са давали кръв вместо пациенти.