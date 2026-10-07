В много тежко състояние е един от пострадалите моряци при атаката с дронове край Варна

Състоянието на механика с индийски произход е много тежко, турският гражданин е в много добро състояние. Това съобщи пред БНТ областният управител на Варна Марио Смърков за пострадалите моряци от двата търговски кораба, ударени от дронове вчера. Той допълни, че за тях се полагат изключително добри грижи с помощта на най-модерната техника, с която разполагат болниците.

"Състоянието на механика, гражданин на Индия, който е с изгаряния и е настанен в тази болница, е много тежко. 45% от тялото му е с изгаряния. Той е в шок и най-вероятно ще остане в шок и през следващите три дни. Не могат да бъдат дадени никакви прогнози за развитието на състоянието му. Към него се полагат изключително добри грижи от специалисти с помощта на най-модерната техника, с която разполага болницата", посочи началникът на ВМА полковник проф. д-р Ивайло Важалов.

"В момента механикът е в реанимация. Той е дехидратиран, тъй като доста дълго време е бил без вода. В комбинация с тежките изгаряния това допълнително усложнява състоянието му", каза Марио Смърков.

"Информацията за капитана на кораба, който е турски гражданин и беше настанен в МБАЛ „Св. Анна", е, че той е в много добро общо състояние. Бил е с наранявания по главата, гърдите и левия крак. Прегледан е, оказана му е медицинска помощ и е освободен от болницата - съобщи д-р Касим Петров, директор на МБАЛ „Св. Анна". - В момента в болницата е останал само един пациент."

Моряците от кораба „ABLE" бяха спасени благодарение на българския екипаж на кораба „Dioskura", който се е намирал в района и първи се е отзовал на сигнала им. Той е приютил моряците на борда си, докато пристигнат спасителните екипи.

Все още няма следа от екипажа на другия кораб – „ALFA WATAN". Според морските спасители взрив е избухнал на борда и корабът е започнал бързо да потъва. Интервалът между двете събития е бил едва три минути. Затова специалистите предполагат, че екипажът не е успял да напусне кораба навреме.