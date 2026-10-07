Дроновете, ударили двата кораба в български води, са засечени от сателити

Дроновете, ударили двата кораба в икономическата зона на България в Черно море, са засечени от сателити и много лесно може да се установи чий са.

Това коментира българският морски капитан Тодор Георгиев пред Нова телевизия. В понеделник срещу вторник през нощта два товарни кораба бяха атакувани с дронове в българската част на Черно море. Единият с име "Алфа Ватан" бе потопен, а вторият подпален и екипажът евакуиран във Варна. Българското правителство засега отказва да посочи дали Русия или Украйна е виновна за атаката. Президентът на Украйна Володимир Зеленски вече обяви, че техните въоръжени сили не са имали операции в западната част на морето и атаката е руска.

Сателитни данни откъде са дошли дроновете могат да се вземат както от партньорски служби, така и от компаниите за морска сигурност, категоричен бе капитан Тодор Георгиев. Според него фирмите за морска сигурност имат сателитно наблюдение 24/7 над опасните зони, каквато от началото на войната в Украйна е и Черно море.

За да знаят, че корабът е потънал за три минути, българските военни са го наблюдавали. Само не знаят откъде е дошъл дронът, подкрепи го и капитан Васил Данов от "Атлантическия клуб".

Черно море вече е мъртва зона за корабоплаването, коментира още капитан Георгиев.