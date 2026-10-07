Сателити показват къде е дрейфащият бълкер EMIL

Сателитни изображения показват, че към 5 октомври бълкерът EMIL (IMO: 9462483) се намира на около 43 морски мили източно от село Крапец, община Шабла, съобщава maritime.

Плавателният съд беше поразен при военен удар във водите на Черно море край Одеса в началото на август. След инцидента корабът продължава да дрейфува в Черно море.На борда избухна пожар, а екипажът бе спешно евакуиран. Спасителните действия бяха окончателно прекъснати, след като руски удари поразиха и изпратените влекачи, опитали да проведат салвидж операция.Изоставеният кораб прекоси безконтролно цялата изключителна икономическа зона на Румъния, застрашавайки офшорна инфраструктура в Черно море, докато румънските институции се ограничиха единствено до пасивно наблюдение.EMIL се менажира базираната в Германия Johann M.K. Blumenthal.

Друг кораб също под неин мениджмънт – CHRISTINA B (IMO: 9304162), плаващ под либерийски флаг, бе поразен още през юли. Съдът плаваше с направление към Одеса с въглища от САЩ.