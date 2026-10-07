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169 пожара потушени за последните 24 часа, двама са пострадали

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При пожарите за изминалото денонощие са пострадали двама души. СНИМКА: АРХИВ .

Екипите в страната са потушили 169 пожара и са се отзовали на 224 сигнала за произшествия през изминалото денонощие, съобщава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". 

При пожарите са пострадали двама души. 

С преки материални щети са 27 пожара, от които девет в жилищни сгради, пет в спомагателни, временни или паянтови постройки, осем в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са 142 пожара, от които 99 в сухи треви, горска постеля и храсти и пр. 

Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са 13, предава БТА.

При пожарите за изминалото денонощие са пострадали двама души. СНИМКА: АРХИВ .

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