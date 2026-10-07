169 пожара потушени за последните 24 часа, двама са пострадали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екипите в страната са потушили 169 пожара и са се отзовали на 224 сигнала за произшествия през изминалото денонощие, съобщава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожарите са пострадали двама души.

С преки материални щети са 27 пожара, от които девет в жилищни сгради, пет в спомагателни, временни или паянтови постройки, осем в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са 142 пожара, от които 99 в сухи треви, горска постеля и храсти и пр.

Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са 13, предава БТА.