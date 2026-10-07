Надежда Нейнски: Застрашеното корабоплаване в Черно море пряко се отразява на джоба на българите

"Това вече не е някаква чужда война, както преди се говореше, че се води някъде далече от нас, и да не се намесваме. Тази война вече представлява изключителна заплаха за националната сигурност", каза бившият външен министър Надежда Нейнски по Би Ти Ви. Коментарите идват ден след като морски и въздушни дронове поразиха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България.

По думите й сигурността на Черно море не е само политически и военен въпрос, а и икономически. "Ако Черно море се превърне в море, където търговското корабоплаване е застрашено, това се отразява пряко на джоба на българите - увеличават се транспортни разходи, разходи за застраховки", каза тя.

"Ние, българите, не знам какво точно още трябва да се случи, за да се разбере, че трябва да бъдем активни по отношение на националната сигурност. Въпросът не е защо се свиква консултативният съвет, а защо чак сега", заяви Нейнски.

Тя коментира и позицията на властта, според която отломки от дроновете ще потвърдят официално чии са те. "Като не искаш, може и дори да не намериш останки", каза ексминистърката.

По думите й сега трябва да стане ясно какви са мерките на държавата за сигурността, като тя очаква от управляващите да изяснят какво ще се направи, за да не се повтори подобен случай.

"НАТО има стратегия за сигурността в Черно море. Как България ще се сдържи, какво ще поиска от своите съюзници е от изключително голямо значение. Това е сред основните въпроси към държавата в този момент", заяви Нейнски.

По думите й досега изказването на президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев показва партийна, а не на национална позиция.

"Консултативният съвет е важен орган. Сега трябва да се свика Народното събрание, да има дебат и да се изготви обща национална позиция за сигурността. Тяхна е отговорността да се намери консенсус. Ние сме чули досега позицията на лидера на "Прогресивна България" и на президента, а не сме чули националната позиция на държавата.

"Консултативният съвет е инструмент, който дава възможност да се направи оценка за заплахите. Очаквам да бъде извикана руската посланичка и да се постави въпросът за сигурността в Черно море", каза Нейнски.

По думите й най-важното, което цели Русия, е да инициира дебати в отделните държави за тяхната национална сигурност. "Страхът дали ще има война води до грешни решения", коментира тя.

По думите й Русия винаги се възползва от климатичните условия, това е един от инструментите й, затова винаги досега през зимата атаките й са се увеличавали.

"Последното правителство много подценява заплахите, причината е да не дразним Русия. Не мога да си представя, че някой може да поставя руските интереси над българските", заяви още бившата министърка.