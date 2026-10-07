Спряха да търсят екипажа на потопения "Алфа Ватан" край Варна. Няма останки от дронове

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Операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб "Алфа Ватан" е прекратена в 17 часа във вторник и няма да бъде възобновена.

Това обяви в изявление о.р. вицеадмирал Румен Николов, който е шеф на центъра за морско търсене и спасяване.

"До момента са открити целия екипаж на втория кораб, 18 човека. От екипажа на другия кораб няма следи и вероятно няма да има следи", обясни той.

От "Алфа Ватан" са открити една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от корабното оборудване, посочи вицеадмирал Николов. Нямам информация за открити останки от дронове, добави той.