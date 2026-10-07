ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Прогресивна България" не пусна Радев на изслушван...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23688753 www.24chasa.bg

Спряха да търсят екипажа на потопения "Алфа Ватан" край Варна. Няма останки от дронове

4264
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ударите по кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море влязоха във фокуса на световните медии.

Операцията по издирването на екипажа на потопения товарен кораб "Алфа Ватан" е прекратена в 17 часа във вторник и няма да бъде възобновена.

Това обяви в изявление о.р. вицеадмирал Румен Николов, който е шеф на центъра за морско търсене и спасяване.

"До момента са открити целия екипаж на втория кораб, 18 човека. От екипажа на другия кораб няма следи и вероятно няма да има следи", обясни той.

От "Алфа Ватан" са открити една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от корабното оборудване, посочи вицеадмирал Николов. Нямам информация за открити останки от дронове, добави той.

Ударите по кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море влязоха във фокуса на световните медии.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание