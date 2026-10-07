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Георг Георгиев, ГЕРБ: Съветът за сигурност вече е прекалено закъснял

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Георг Георгиев Снимка: Фейсбук/ Георг Георгиев

КСНС вече е прекалено закъснял. Това каза  бившият външен министър Георг Георгиев по БНТ за решението на президента Илияна Йотова да свика днес Консултативен съвет за национална сигурност след атаката на търговски кораби в българската изключителна икономическа зона.

"Съветът за национална сигурност вече е прекалено закъснял. Не знам точно какви биха могли да бъдат резултатите, предвид това, че кризите, които се натрупаха, вече имат достатъчно сериозно отражение върху нашето вътрешнополитическо състояние, но и върху позицията ни навън. Това, което бихме могли да направим по силата и на съюзите, в които участваме, е да задействаме член 4 (от споразумението с НАТО), да предизвикаме консултации, защото България вече има достатъчно много инциденти зад гърба си. Този от вчера е поредният. Ние трябва по някакъв начин да се консултираме с партньорите си, да ги информираме за това, което се случва, и да се знае, че всъщност се намираме в епицентъра на доста неприятни, вече не само хибридни, но и реално застрашаващи националната ни сигурност събития", посочи Георгиев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Георг Георгиев Снимка: Фейсбук/ Георг Георгиев

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