Крадла на часовник и злато от соларно студио в Асеновград се размина с пробация

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Беше задържана още същия ден

37-годишната жена, която на 22 септември т. г. задигна часовник и златни накити от соларно студио в Асеновград, върна заграбеното и договори да бъде наказана с пробация. Часовникът бил инкрустиран с три диаманта на циферблата и е оценен на 750 евро, а бижутата са два пръстена, като цялата стойност на откраднатото е 2035 евро.

Крадлата беше задържана още същия ден. Тя е безработна, не е осъждана до момента.

Срокът на пробацията е 6 месеца, в които жената ще трябва да се регистрира по настоящ адрес и да се среща 2 пъти седмично със съответния служител. Ще трябва да покрие и разноските по делото от 108 евро.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград.