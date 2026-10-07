ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Прогресивна България" не пусна Радев на изслушван...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23688953 www.24chasa.bg

Крадла на часовник и злато от соларно студио в Асеновград се размина с пробация

Ваня Драганова

[email protected]

1060
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Районният съд в Асеновград.

Беше задържана още същия ден

37-годишната жена, която на 22 септември т. г. задигна часовник и златни накити от соларно студио в Асеновград, върна заграбеното и договори да бъде наказана с пробация. Часовникът бил инкрустиран с три диаманта на циферблата и е оценен на 750 евро, а  бижутата са два пръстена, като цялата стойност на откраднатото е 2035 евро.

Крадлата беше задържана още същия ден. Тя е безработна, не е осъждана до момента.

Срокът на пробацията е 6 месеца, в които жената ще трябва да се регистрира по настоящ адрес и да се среща 2 пъти седмично със съответния служител. Ще трябва да покрие и разноските по делото от 108 евро.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград. 

Районният съд в Асеновград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание