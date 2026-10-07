Рокада сред свещениците в Монтана

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След 32 години в духовен сан ставрофорен иконом Николай преминава на служба от старата черква „Свети свети Кирил и Методий" в новия храм „Свети Дух" в Монтана. А свещеник Ангел става председател на църквата „Свети свети Кирил и Методий". Това се случва по заповед на Негово Високо Преосвещенство видинският владика Пахомий.

Протойерей Борислав поема склада за свещите, той служи и в църквата „Свети Димитър" в монтанския квартал Мала Кутловица и отговаря за селата Ерден и Мадан. Отците Тодор и Емил остават негови колеги в старата черква в Монтана.

В храма „Св. Дух" председател на храма продължава да бъде протоиерей Евгени Калайджиев.

Голяма структурна промяна в епархията през последната година бе интронизацията на Видинския митрополит Пахомий, който пое ръководството на епархията, след като неговият предшественик – дядо Даниил – бе избран за български патриарх. След встъпването си в длъжност митрополит Пахомий назначи нов протосингел и духовен надзорник на митрополията.

Владиката Пахомий се надява по този начин да осигури по-добро обгрижване на вярващите в Бога и храмовете.