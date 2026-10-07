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Георг Георгиев: Връчването на нота на руския посланик е абсолютният минимум като реакция

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Георг Георгиев

България трябва да предприеме дипломатически действия след атаката срещу двата граждански кораба в Черно море. Това каза пред Euronews Bulgaria бившият външен министър Георг Георгиев. Според него властите са прекалено предпазливи в посочването на извършителя.

Коментарът му идва, след като министърът на отбраната определи като спекула твърденията, че корабите са били поразени от руски дронове.

Георгиев се позова на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че след контакт с българските военноморски сили и служби е установено, че става дума за комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове.

„Проблемът е, че ние го научаваме от украинците", заяви Георгиев и определи като „абсолютния минимум" извикването на руския посланик и връчването на протестна нота.

Според него България трябва да използва и механизмите за консултации в НАТО. „Абсолютно неразумно е да се твърди, че инцидент, в който има потопен кораб и евентуално загинали, не е достатъчно сериозен, че България да не се консултира с партньорите и съюзниците си", каза Георгиев.

Той коментира и призивите за мирно решение на войната в Украйна. По думите му дипломатическите усилия са необходими, но не трябва да означават прекратяване на подкрепата за Киев, докато Русия продължава военните действия.

Георг Георгиев

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