"Прогресивна България" не пусна Радев на изслушване в парламента за дроновете

"Прогресивна България" спаси премиера Румен Радев от изслушване в парламента за дронатаката в Черно море. Около предложението се обедини цялата опозиция. То дойде от "Демократична България" и беше за изслушване на премиера, председателя на ДАНС, директора на Служба "Военно разузнаване", шефа на Държавна агенция "Разузнаване", министрите на отбраната, транспорта и вътрешните работи. Събра едва 88 гласа "за".

Вносителят Ивайло Мирчев заподозря, че "Прогресивна България" се притесняват от изслушването, и обясни, че вчерашната атака е ескалация и обществото трябва да знае какво се случва. Той попита и защо днешният блицконтрол на военния министър е отложен чак за вторник, а не за утре. Първоначално контролът беше предвиден за днес, но по същото време ще бъде Консултативният съвет за национална сигурност.

Мирчев призова управляващите да се държат като държавници и поиска прегласуване на предложението за изслушване на Радев, но пак не мина. При втория вот обаче явно някои от управляващите се бяха разколебали - няколко минути по-рано "против" гласуваха 117, а при втория опит гласуваха 110, като един дори натисна "въздържал се".

Вчера "Прогресивна България" беше единствената формация, която не коментира руската атака. Днес в парламента имаше три декларации, от които две посветени на инцидента в Черно море, и една - тази на управляващите, посветена на Деня на достойния труд.

"Огромно впечатление направи не какво каза премиерът Радев, а какво не каза. Каза, че има атака, има дронове, има поразени кораби, но отказа да каже кой стои зад атаката. Това не е подробност, а централният въпрос. Българската държава не може да се държи като страничен наблюдател, когато търговски кораби са атакувани в непосредствената зона на българския икономически и стратегически интерес", каза в декларация Надежда Йорданова - председател на групата на ДБ.

Тя обвини Илияна Йотова, че откакто е президент, не е свиквала нито веднъж КСНС. Йорданова предупреди, че ДБ ще настоява в становището и предложенията на КСНС да бъдат вписани конкретни действия: България да изпрати нота до Русия за грубо нарушаване на морското право, да поиска от нея да не извършва други атаки в нашата икономическа зона, да поискаме консултации по член 4 от договора за НАТО, да потвърди българската позиция за прекратяване на огъня и начало на реални мирни преговори, да се свика спешно Съвета по сигурноста към ООН, България да участва в европейските проекти за дроновете и в тези за морска и подводна сигурност.

"Не е достатъчно премиерът да открива изложение на дронове. Държавата трябва да има способността да открива, проследява и неутрализира дронове, когато те представляват заплаха", каза още Йорданова.

Декларация по повода направи и Цончо Ганев от "Възраждане". Той обяви, че България е била въвлечена във войната в началото на годината и това се е видяло при инцидента със заблудения украински дрон, който преди два месеца мина границата ни с Румъния и навлезе на стотина метра в територията ни.