Реликварий от времето на Самуил откриха на Перперикон

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Реликварий с образа на Богородица от епохата на цар Самуил е сред големите находки от тазгодишните разкопки на Перперикон. В него са били пазени мощи на светци и късчета от Честния кръст, съобщи ръководителят на проучванията проф. Николай Овчаров.

Археолозите са разкрили още уникални дворци, мавзолеи и саркофази в скалния град.

Резултатите от проучванията ще бъдат представени на заключителната пресконференция за археологическия сезон на Перперикон в петък.

Проф. Овчаров съобщи, че ще разкрие и какво е най-древното известно име на Перперикон – един от въпросите, около които археолозите търсят отговори при проучването на хилядолетната история на скалния град.