Реликварий от времето на Самуил откриха на Перперикон

Реликварий с образа на Богородица от епохата на цар Самуил е сред големите находки от тазгодишните разкопки на Перперикон. В него са били пазени мощи на светци и късчета от Честния кръст, съобщи ръководителят на проучванията проф. Николай Овчаров.
Археолозите са разкрили още уникални дворци, мавзолеи и саркофази в скалния град.
Резултатите от проучванията ще бъдат представени на заключителната пресконференция за археологическия сезон на Перперикон в петък.
Проф. Овчаров съобщи, че ще разкрие и какво е най-древното известно име на Перперикон – един от въпросите, около които археолозите търсят отговори при проучването на хилядолетната история на скалния град.