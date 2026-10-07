Десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина е поставена в два от 4-те съмнителни случая в Хърватия

Два от четирите сигнала в Хърватия съдържат данни за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина, при друг сигнал връзката с ваксината е отхвърлена. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването, позовавайки се Националния център по заразни и паразитни болести. Информацията е по повод съобщени предполагаеми нежелани реакции след БЦЖ ваксинация в Хърватия, припомня БТА.

Според производителя данните по четирите сигнала не доказват проблем с качеството на ваксината. В два от тях е записана доза, десет пъти по-висока от предписаната. При друг връзката с ваксината е отхвърлена. Тези обстоятелства са ключови за оценката на случаите.

„Бул Био - Национален център по заразни и паразитни болести" е бил уведомен преди два дни от дистрибутора за четири случая на остеомиелит - възпаление на костта, след приложение на БЦЖ ваксина.

Своевременната проверка на дружеството в европейската база данни за нежелани лекарствени реакции EudraVigilance показва, че в два сигнала е посочено, че е поставена доза от 0,5 мл - десет пъти над предписаната в продуктовата информация. И двата се отнасят до ваксинации през 2024 г. и са регистрирани на 29 юни 2026 г. Данните за приложената доза подлежат на проверка при разследването.

При трети сигнал връзката с ваксината впоследствие е отхвърлена. Той е регистриран на 17 април 2026 г. и се отнася до събитие от 2023 г., което според производителя няма отношение към типичните нежелани реакции след БЦЖ ваксинация.

Четвъртият сигнал се отнася до ваксинация на 23 ноември 2024 г. Остеомиелитът е установен приблизително година и половина по-късно.

На 27 април 2026 г. в проба от костна тъкан е потвърдено наличие на Mycobacterium bovis BCG. Това е единственият случай, съобщен пряко на „Бул Био“ през 2026 г. Производителят го е получил на 14 май и го е докладвал в EudraVigilance на следващия ден.

Хърватската лекарствена агенция HALMED го е регистрирала на 20 май.

Така проверката уточнява и хронологията на четирите сигнала - те са регистрирани през 2026 г., но три се отнасят до ваксинации през 2024 г., а четвъртият - от 2023 г.

От 2021 г. до момента за Хърватия са доставени пет различни партиди БЦЖ ваксина, като последните две са през настоящата година. Общото количество е 21 000 ампули, еквивалентни на 420 хил. дози. Всички пет партиди са освободени от Изпълнителната агенция по лекарствата с европейски сертификат EU-OCABR. Ваксини от същите партиди са доставени и в много други държави от ЕС.

Няма други регистрирани съобщения за нежелани реакции след приложение на продукта. Справката обхваща данните от 2019 г. до настоящия момент, допълниха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Производителят посочва, че остеомиелитът е описан като рядка нежелана реакция в одобрената Кратка характеристика на БЦЖ ваксината, с честота >1/10 000 и <1/1 000. Появата му сама по себе си не доказва дефект на продукта. Според „Бул Био“ за този вид реакции имат значение състоянието на имунната система на пациента, приложената доза, начинът на поставяне, едновременното приложение с други ваксини и опитът на медицинския персонал. Затова данните за десетократно по-висока доза в два от сигналите трябва да бъдат изяснени като съществена част от проверката.

Въпреки тези факти и обстоятелства „Бул Био - НЦЗПБ“ ЕАД вече е започнало разследване и ще предостави своевременно информация за него.

Хърватската агенция за лекарствата и медицинските изделия спря разпространението и употребата на българска БЦЖ ваксина заради съмнения за проблем с качеството, съобщи преди ден хърватската информационна агенция ХИНА. По-късно през деня Министерството на здравеопазването на Република Северна Македония временно е спряло ваксинацията с ваксина за туберкулоза БЦЖ, съобщиха медиите в страната. До тази мярка се е стигнало, след като Хърватската агенция по лекарствата е предприела същото действие по отношение на БЦЖ ваксина на български производител, за да разследва дали тя е причина за остеомиелит при четири бебета в Хърватия.