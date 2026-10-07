Правителството купува нови 5 зенитно-ракетни комплекса

Наливането на пари в тази война и безкрайното превъоръжаване е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир, заяви премиерът Румен Радев

България ще задвижи процедури за закупуването на нови зенитно-ракетни комплекси, стана ясно на днешното заседание на Министерския съвет. Намерението на изпълнителната власт бе обявено от премиера Румен Радев часове след атака с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, при която един търговски кораб бе потопен, а друг бе обхванат от пожар.

"Днес приемаме проект за инвестиционни разходи за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Въпрос е до седмици да имаме договор", обяви Радев в началото на заседанието.

"Трябва да гарантираме защитата на нашата територия и да допринасяме към отбранителните способности на Алианса, но в същото време съм убеден, че наливането на пари в тази война и безкрайното превъоръжаване е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. Нашето правителство ще продължи да работи в тази посока", увери обаче премиерът.

Радев благодари на екипажа на българския кораб, участвал в спасителната акция след атаките, както и на всички служби, участвали при оказването на помощ на бедстващите моряци.

И подчерта, че подобни случки не бива да се превръщат в "сцена за предизборни демагогии". Премиерът е категоричен, че няма място за истерии, а е необходима хладнокръвна и трезва преценка.

"Въпросът за придобиване на съответните отбранителни способности на България за противодействие на безпилотни системи е сложен и не може да се решен от днес за утре, изисква време, последователност и систематичност, и значителни финанси. Важно условие е да имаме надеждна, достоверна и навременна информация", подчерта премиерът.

Той изтъкна, че настоящият военен министър Димитър Стоянов, като част от служебното му правителство през 2023 г. е заложил в инвестиционната програма за модернизацията на армията придобиване на безпилотни системи от висок клас. "Много правителства се изредиха след това. Абсолютно нищо, нула, едва сега, отново при министър Стоянов, под негово ръководство се изготвя RFI, който е изпратен до водещи световни компании и вече сме стартирали процедура", каза още Радев.

През 2022 г., отново със Стоянов като служебен министър България е станала сред първите държави, включени в европейския въздушен щит, а от тогава до сега има само един договор, за един зенитно-ракетен комплекс. Как да покрием територията на страната, попита Радев преди да обяви намеренията за купуване на 5 нови.

Премиерът обаче започна заседанието на МС с акцент върху живота и здравето на българите, а и на публичните финанси. Той отбеляза акцията в Пловдив по разкриване на злоупотреби с клинични пътеки изпитани, скъпоструващи лекарства и болнични.

"Отдавна се говори за големи злоупотреби и източване на Здравната каса и наша задача е те да се разкриват и предотвратяват", каза Радев. Той отбеляза, че вече са готови със законодателството за обществените поръчки, с което ще се преустанови източването на Касата. Властта ще работи по посока на това младите лекари да имат по-добра реализация в България, а в бюджета за 2027 г. се залага увеличение на заплатите им.