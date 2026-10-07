Голям пожар тръгна от домашна скара за кюфтета в кюстендилско село

Голям пожар пламна от скара за печене на кюфтета и кебапчета в кюстендилско село.

Огънят е тръгнал в сряда, малко преди 11.00 ч в землището на с. Горни Коритен, община Трекляно. Обхванал е площ от 150 дка сухи треви и храсти. Навлязъл е низово в смесена гора и е подпалил още 50 дка. Унищожени са необитаема къща и стопанска постройка. Противопожарните екипи са спасили от опожаряване 15 сгради.

Пожарът е причинен от запалена скара на дърва в двора на къща в с. Долни Коритен. След потушаването на пожара е извършен оглед на място от дежурна полицейска група. Образувано е досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.