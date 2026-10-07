Делян Пеевски: ДПС няма да подкрепи никого за президент на първия тур, за втория ще мислим

ДПС няма да подкрепи никого на първия тур на президентските избори на 25 октомври, а за втория ще мислят по-нататък.

"Впечатлен съм от г-жа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент или започна да става президент. След като премиерът президент ѝ забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. Правилна крачка. Това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея - на първи тур никого няма да подкрепим, след това ще мислим. Много съм доволен", каза лидерът на ДПС Делян Пеевски в парламента.

Движението се регистрира за президентските избори, но така и не издигна кандидати без обяснение. На миналите избори през 2021 г. то имаше кандидатска двойка за първи път - тогавашния лидер Мустафа Карадайъ и евродепутатката Искра Михайлова, сега депутат. Те се наредиха трети.

"Отново укриват министрите Демерджиев и Шишков и вицепремиера Гълъб Донев за техните далавери, които се извършват в момента в Министерството на регионалното развитие и "Автомагистрали" с мантинели без сертификати. Тази тема не им е удобна, защото "Прогресивна България" са силно забъркани със съветници на най-високо ниво", каза още Пеевски, след като тази сутрин мнозинството отхвърли предложението на ДПС за изслушване на отговорните министри за договорите за мантинели.

Пеевски настоява за изслушвания по темата, откакто през септември вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че няколко фирми са печелили всички обществени поръчки за мантинели, след което са наливали част от печалбата в празно дружество, което впоследствие плащало полети на Пеевски. От тогава ДПС все настояват за повече яснота и канят министъра в парламента, но той така и не разкри повече.