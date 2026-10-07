Стотици в София са без топла вода повече от месец заради аварии

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Стотици абонати на „Топлофикация София" в районите, обслужвани от ТЕЦ „София Изток", са без топла вода повече от месец. Засегнати са блокове в кварталите „Изток", „Младост" и „Дружба".

Повечето спирания са заради аварии, възникнали след приключването на планираната двуседмична профилактика на топлопреносната мрежа в източната част на София.

Няма единен срок, в който топлоподаването ще бъде възстановено за всички засегнати абонати. Посочените срокове за отстраняване на авариите са променяни многократно.

От „Топлофикация София" посочиха пред Mediapool, че работата по авариите се извършва последователно, като приоритет са участъците, които засягат по-голям брой потребители. Мобилизирани са всички аварийни екипи, включително екипи от останалите топлорайони.

Авариите са започнали след приключването на годишната профилактика на топлорайон „София Изток", която беше от 28 август до 13 септември. През този период без топла вода останаха потребители в 14 столични квартала.

След възстановяването на топлоподаването на места са възникнали аварии по силно амортизирани участъци от топлопреносната мрежа. От дружеството обясняват, че при отстраняването на пробиви и последващото въвеждане на мрежата в работен режим възникват нови аварии по други компрометирани участъци. Това налага ново спиране, локализиране и отстраняване на повредите.

В източната част на София има и участъци, в които топлата вода е спряна заради планирани ремонти. В „Дружба 1" се подменят главен топлопровод и отклоненията от него. Сроковете за ремонта са променени заради кабели на други експлоатационни дружества и ограниченото пространство за работа и достъп на специализирана техника.

Планирани ремонти има и в „Изток" и „Младост 1А". Работата в „Изток" е предвидено да приключи в началото на ноември, а тази в „Младост 1А" – до 18 октомври.

При аварии и планирани ремонти потребителите не получават компенсации. За периода без топла вода не се начислява топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

Причина за честите аварии е амортизацията на части от топлопреносната мрежа. През 2025 г. загубите на „Топлофикация София" от течове са били над 10% от произведената топлоенергия, показва финансовият отчет на дружеството.

За 2025 г. „Топлофикация София" отчита загуба от 426 млн. лева, или около 215 млн. евро. Година по-рано загубата е била 143 млн. лева.

Общите задължения на дружеството към края на 2025 г. са 2,7 млрд. лева, или около 1,4 млрд. евро. Те са основно за доставки на природен газ към „Булгаргаз", както и за стари задължения за газ, прехвърлени към Българския енергиен холдинг.

Кметът на София Васил Терзиев предлага „Топлофикация София" да бъде отдадена на концесия. За целта той настоява Столичният общински съвет да разреши изготвянето на анализ на състоянието и потенциалното развитие на дружеството. Предложението не е стигнало до гласуване.

Междувременно тече конкурс за избор на нов надзорен съвет на „Топлофикация София". Той трябва да назначи оперативното ръководство на дружеството.