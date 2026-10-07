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Събарят наркодепото в "Столипиново", където полицията арестува 10 души (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Постройката в "Столипиново" ще бъде съборена Снимки: МВР

Органите на реда задържаха там през март разпространители на наркотици от вида бонзай и фентанил

Тече акция по събаряне на наркодепото в пловдивския квартал "Столипиново", където през март полицията арестува 10 души за разпространение на забранени субстанции, съобщават от МВР. Постройката представлява масивна ограда на къща на ул. "Джебел".

Процедурата се изпълнява в присъствието на представители от кметството на район "Източен" и служители от Шесто Районно. За да се запознае лично със създадената организация, сутринта там беше и шефът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Васил Костадинов. Акцията е част от мерките, за които директорът настоя на среща през юни с кмета на район "Източен" с оглед постигане на по-голяма ефективност в борбата с продажбата на дрога и необходимостта за избягване на затруднения при предприемането на бързи полицейски действия при навлизане в такива имоти.

Както "24 часа" писа, при специализираната акция на 19 март т.г. бяха задържани 10 души, а после бяха образувани 3 досъдебни производства за държане и разпространение на наркотици от вида бонзай и фентанил.

Към момента тече акция по събаряне на наркодепото в пловдивския квартал "Столипиново
Към момента тече акция по събаряне на наркодепото в пловдивския квартал "Столипиново
Арестувани са общо 10 души.
Арестувани са общо 10 души. Снимка: Никола Михайлов

Постройката в "Столипиново" ще бъде съборена Снимки: МВР
Към момента тече акция по събаряне на наркодепото в пловдивския квартал "Столипиново
Арестувани са общо 10 души.

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