ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Шумен и Районното мюфтийство с общи инициат...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23689834 www.24chasa.bg

26-годишен е арестуван за побой на мъж от Словакия

772
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
26-годишен е арестуван за побой над мъж от Словакия. СНИМКА: PIXABAY

26-годишен мъж е арестуван за нанесен побой на чужд гражданин, съобщиха от ОДМВР - Шумен.

Инцидентът е станал около 20:50 часа в понеделник в района на бензиностанция на ул." Ген. Драгомиров" в Шумен. Тогава неизвестен е нанесъл побой на роден в Словакия 36-годишен мъж. Пострадалият е откаран за преглед в шуменската болница, където е установено, че има фрактури на четири ребра, хематом на лявото око, както и контузни рани по десния крак.

В хода на извършените незабавни оперативни действия извършителят, 26-годишен мъж от село Прелез, е установен и задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

26-годишен е арестуван за побой над мъж от Словакия. СНИМКА: PIXABAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание