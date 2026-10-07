26-годишен е арестуван за побой на мъж от Словакия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

26-годишен мъж е арестуван за нанесен побой на чужд гражданин, съобщиха от ОДМВР - Шумен.

Инцидентът е станал около 20:50 часа в понеделник в района на бензиностанция на ул." Ген. Драгомиров" в Шумен. Тогава неизвестен е нанесъл побой на роден в Словакия 36-годишен мъж. Пострадалият е откаран за преглед в шуменската болница, където е установено, че има фрактури на четири ребра, хематом на лявото око, както и контузни рани по десния крак.

В хода на извършените незабавни оперативни действия извършителят, 26-годишен мъж от село Прелез, е установен и задържан. По случая е образувано досъдебно производство.