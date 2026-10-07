На първата си официална среща кметът проф. Христо Христов и новият районен мюфтия Исмаил Ахмедов обсъдиха партньорството между институциите и следващите стъпки за облагородяване на района около Томбул джамия

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов проведе първа официална среща с новия районен мюфтия Исмаил Ахмедов. В разговора участваха още секретарят на Районното мюфтийство Мехмед Мехмедов и Зия Хюсеин. Основните теми бяха възможностите за съвместна работа в областта на образованието, социалните инициативи и градската среда, както и ролята на институциите за изграждането на ценности, взаимно уважение и добри отношения между различните общности в Шумен.

Исмаил Ахмедов пое ръководството на Районното мюфтийство в Шумен през юли тази година. В знак на уважение той поднесе подарък на проф. Христов и изрази желание да изгради и в Шумен добри и устойчиви отношения с местната власт и останалите институции. Ахмедов сподели опита си от работата във Варна и добрия диалог, който е поддържал там с общинската и областната администрация и с представителите на Българската православна църква.

Районният мюфтия благодари на проф. Христов за направеното от Община Шумен в района на Томбул джамия. Той посочи поставянето на указателна табела, пешеходната пътека пред джамията и подобряването на инфраструктурата. Ахмедов даде положителна оценка и на усилията за поддържане и обновяване на града, както и на отношението към младите хора и традицията всяка година около 24 май да бъдат отличавани изявени шуменски зрелостници.

Направеното до момента насочи разговора и към следващите стъпки за района около Томбул джамия. Представителите на Районното мюфтийство предложиха да бъде продължен започнатият проект за облагородяване на пространството с парк, алеи и места за отдих с пейки, както и да се проучи възможността за изграждане на детска площадка. Идеята е районът да стане по-достъпен и удобен както за живеещите там, така и за посетителите на една от най-разпознаваемите забележителности на Шумен.

През 2025 г. Община Шумен рехабилитира около 1200 кв. м от пътните платна пред Томбул джамия, обнови тротоарите и обособи паркинг за посетителите, училището и живеещите в района. Още тогава проф. Христов посочи като следваща задача облагородяването на пространството около подлеза и връзката от джамията към централната градска част. През март тази година приключи и цялостната рехабилитация на ул. „Оборище" и прилежащите участъци в района.

Подобряването на градската среда в тази част на Шумен има значение и за туристическия облик на града. Томбул джамия е сред неговите най-разпознаваеми исторически забележителности, а по информация на Районното мюфтийство, представена по време на срещата, тя се посещава от около 50 до 100 туристи дневно. Затова беше обсъдена възможността пространството около нея постепенно да се развива като добре поддържана и достъпна градска зона както за шуменци, така и за гостите на града.

От градската среда разговорът премина и към образованието и възможностите пред младите хора. Проф. Христов и Исмаил Ахмедов обсъдиха Духовното училище „Нювваб". Кметът представи икономическия потенциал на Шумен, развитието на местния бизнес и необходимостта от добре подготвени кадри, които да намерят професионална реализация в града.

Исмаил Ахмедов представи и част от социалната и образователната дейност на Мюсюлманското изповедание, включително инициативите в подкрепа на деца сираци и работата с младите хора. В страната функционират четири духовни училища, както и Висшият ислямски институт. През това лято близо 450 деца са участвали в летните курсове, организирани от Районното мюфтийство в Шумен.

Кметът и районният мюфтия се обединиха около разбирането, че образованието, социалната ангажираност и грижата за градската среда дават конкретни възможности за съвместна работа. В разговора беше поставен акцент и върху изграждането на ценности и духовна култура, взаимното уважение и преодоляването на различията чрез диалог.

Проф. Христов и Исмаил Ахмедов изразиха готовност контактите между Община Шумен и Районното мюфтийство да продължат, а обсъдените по време на първата им официална среща идеи да бъдат развивани в конкретни инициативи.