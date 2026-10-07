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Отложиха делото срещу бившия кмет на Кърджали заради приет по спешност в болница подсъдим

Ненко Станев

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Бившият кмет на община Кърджали Хасан Азис в съда. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис и още трима бивши служители на общината беше отложено за пореден път, защото вечерта преди заседанието един от обвиняемите бил приет по спешност в болница. Адвокатът на бившия финансов контрольор Петьо Василев представи магистратите медицински документ от 6 октомври, издаден от спешното отделение на кърджалийската болница. От него става ясно, че Василев е приет по спешност и му предстои операция. Заради невъзможността на подсъдимия да участва в процеса съдът отложи делото. Следващото заседание беше насрочено за 24 ноември.

Проблем се оказа и неявяването на двама от призованите свидетели. Единият, който не бил открит на адреса му, беше обявен от съда за общодържавно издирване. На другия, който е редовно призован, съдът наложи глоба от 100 евро и разпореди да бъде доведен принудително за следващото заседание.

Хасан Азис е подсъдим заедно с бившия главен счетоводител на общината Валентин Иванов и бившите финансови контрольори Димитър Димитров и Петьо Василев по два договора, сключени от общината. Според обвинението екскметът и бившият главен счетоводител са проявили безстопанственост при плащания по договорите. Те са за санитарна сеч на дървета от общински терени, като добитата дървесина е трябвало да бъде транспортирана, нарязана и доставена за огрев на детски градини и кметства. Според прокуратурата общината е плащала за недоставени количества дърва, както и цени, по-високи от договорените.

Срещу Димитър Димитров и Петьо Василев обвинението е, че не са упражнили необходимия финансов контрол по договорите.

Процесът вече няколко пъти беше отлаган. Първото разпоредително заседание през ноември 2025 г. не тръгна заради отсъствието на адвокат, а следващ опит пропадна заради заболял защитник. Делото все пак получи ход през април, а през юни съдът разпита 10 свидетели.

Заседанието на 1 септември също беше отложено – тогава заради отсъствието на двамата адвокати на Хасан Азис.

Бившият кмет на община Кърджали Хасан Азис в съда. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

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