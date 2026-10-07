Столична община: Ще отразим Боянското блато в кадастралните карти

Столична община предприема действия за отразяване на Боянското блато и реалните граници на водния обект в кадастралните карти, така че бъдещите решения за територията да се основават на действителното й състояние, съобщиха оттам.

Направление „Градско планиране и развитие" (НГПР) работи по две паралелни процедури – за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и за актуализация на специализираната карта за устройствено планиране.

Обществената чувствителност към съдбата на Боянското блато през последните години е силна. Граждани и организации последователно следят случващото се с територията и настояват тя да бъде опазена, а строителните намерения към нея да бъдат предотвратени. Именно заради големия обществен интерес от Столичната община посочват, че е важно институциите да дават ясна информация за конкретните действия за трайното устройствено уреждане на територията, посочват от общината.

Един от основните проблеми е, че Боянското блато и реалните му граници не са отразени като воден обект в действащата кадастрална карта. Така се създава несъответствие между фактическото състояние на територията и информацията в официалните карти, върху които се основават устройствените и инвестиционните процедури.

Затова действията на НГПР са насочени към отстраняването на това несъответствие чрез отразяване на границите на блатото и водното течение в кадастъра и актуализиране на специализираната карта за устройствено планиране.

Работата не започва с определяне на нови или произволни граници на Боянското блато. За територията са изготвени хидроложки изследвания и изчисления за определяне границата на водния обект. Те са възложени от Столична община и са приети от Общинския експертен съвет по устройство на територията през юни 2022 г. Именно на тези изследвания се основава настоящият проект за изменение на кадастралната карта.

На 30 юли 2026 г., на основание Закона за устройство на територията, главният архитект на Столична община оттегля предоставени по-рано правомощия на главния архитект и началника на районната техническа служба (главния инженер) на район „Витоша" по отношение на конкретно посочени имоти в местността „Гърдова глава". От този момент съответните устройствени правомощия за тези имоти вече не се упражняват на районно ниво.

На 4 август 2026 г. НГПР възлага на ГИС – София актуализация на специализираната карта за устройствено планиране с разширен обхват. На същата дата е възложено и изработването на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, чиято цел е да бъдат отразени границите на блатото и водното течение в съответствие с приетия хидроложки доклад.

Проектът е изготвен и на 19 август 2026 г. е внесен в Службата по геодезия, картография и кадастър – София за издаване на удостоверение за приет или неприет проект.

На 3 септември 2026 г. СГКК – София уведомява заинтересованите лица за започналото административно производство и им предоставя предвидения от закона срок за представяне на становища по проектното предложение.

С него се предвижда частите от имоти, които попадат в обхвата на заливане на Боянското блато, да бъдат индивидуализирани като отделни проектни имоти с начин на трайно ползване, като в предоставената информация на общината наименованието на този начин на трайно ползване не е посочено.

Целта е фактическото съществуване на водния обект и установените с хидроложките изследвания негови граници да бъдат отразени и в официалните карти.

Промяната е важна и за последващото устройствено планиране на територията. Кадастралните и специализираните карти са част от информационната основа, върху която се развиват устройствените процедури. Коректното им отразяване е необходима стъпка, за да могат бъдещите решения за територията да отчитат действителните характеристики и граници на Боянското блато.

Столична община продължава работата по двете процедури в рамките на законовите си правомощия и при спазване на предвидените административни срокове, заявяват оттам.

Дългогодишната гражданска активност държи съдбата на Боянското блато във фокуса на обществото и институциите. От общината посочват, че задачата е силният обществен интерес и желанието територията да бъде опазена от застрояване да бъдат последвани от конкретни, законосъобразни и устойчиви действия по устройственото планиране.