"Прогресивна България" отхвърли предложение за по-високи лекарски заплати

Предложение на опозицията за по-високи заплати на лекарите отхвърли "Прогресивна България" в парламента.

Законопроектът беше на "Продъжаваме промяната" и въвеждаше минимум на възнагражденията - лекарите, зъболекарите и фармацевтите да получават минимум 150% от средната брутна заплата за страната. За второто тримесечие на 2026 г. тя е 1444 евро или минимум 2166 евро бруто за лекарите. За медицинските сестри, акушерите, асоциираните медицински специалисти, лекарските асистенти, зъботехниците и помощник-фармацевтите пък да получават 125% от средната заплата. Допълнителното заплащане за нощен труд трябва да е минимум 0,5% на час от минималната заплата. "Промяната" предлагат още болниците да не разпределят печалба от дейността си, ако не е покрит минимума на заплатите на медицинските специалисти.

Д-р Александър Симидчиев от "Демократична България" подкрепи проекта, но изрази съображения, че е заложено да влезе в сила след три месеца, а ще са необходими допълнителни средства и не е ясно колко болници имат необходимите средства.

Георги Илиев от "Прогресивна България" се съгласи с д-р Симидчиев и предупреди, че проектът може да доведе до закриване на малки лечебни заведения. Колегата му Юлиан Димитров предупреди, че този законопроект бъде приет без допълнително финансиране, ще произведе дългове и ограничаване на работата на болници, а ако бъде компенсиран чрез дотиране само на група лечебни заведения, ще възникнат съмнения за селективна държавна помощ и ще се наруши конкурентоспособността.

"Здравната система има социална функция, но когато болниците работят като търговски дружества и публични предприятия, финансирането им трябва да бъде свързано с конкретна задача, обем на дейност, качество, достъпност и прозрачна методика. Не може със закон да се наложат разходи за заплати, а после да глобяваме болниците, че нямат пари да ги изпълняват", каза още Димитров, който също е лекар.

Дебатът продължи над час и всички партии се съгласиха, че има нужда от повишение на заплатите на медицинските специалисти. "Възраждане" също имат предложение, което вече е разгледано на заседание здравната комисия още през май, но не беше разгледано днес. Депутатите на Костадин Костадинов на няколко пъти упрекнаха управляващите, че само обещават да намерят решение, но "друг път" и не предлагат нищо на практика.

След прегласуване проектът отпадна с 60 гласа "за" от цялата опозиция, четири "против" от "Прогресивна България" и 115 "въздържал" се от управляващите.