Задържаха двама шофьори в Добричко

Двама шофьори са задържани заради употреба на алкохол и наркотици в Добричко, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 5 октомври около 16:45 часа в село Орляк е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от 40-годишен мъж. Тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества е отчел положителен резултат за метаамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство.

На следващия ден около 23:10 часа в Добрич е проверен лек автомобил „Ситроен", управляван от 62-годишен мъж. При проверката с дрегер е отчетена концентрация от 1,22 промила алкохол. Шофьорът е задържан за до 24 часа, а автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство.