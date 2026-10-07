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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23690026 www.24chasa.bg

Задържаха двама шофьори в Добричко

Дияна Райнова

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Дрегер Снимка: Дима Максимова

Двама шофьори са задържани заради употреба на алкохол и наркотици в Добричко, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 5 октомври около 16:45 часа в село Орляк е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от 40-годишен мъж. Тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества е отчел положителен резултат за метаамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство.

На следващия ден около 23:10 часа в Добрич е проверен лек автомобил „Ситроен", управляван от 62-годишен мъж. При проверката с дрегер е отчетена концентрация от 1,22 промила алкохол. Шофьорът е задържан за до 24 часа, а автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство.

Дрегер

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