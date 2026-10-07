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Хиляди се сбогуват с Илиян Филипов в Пловдив, много от тях плачат (Снимки, Видео)

Радко Паунов

[email protected]

Никола Михайлов

16248
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Пред белия саркофаг с тленните останки на Илиян Филипов минават опечалени да се простят. Снимка: Радко Паунов
  • Децата на бизнесмена приемат съболезнования, сломени от мъка
  • Беше човек с мащаб и замах, дано няма сътресения в холдинга и във ФК "Ботев", каза бившият кмет Здравко Димитров

Толкова хиляди траурният парк на "Рогошко шосе" в Пловдив не помни, казват продавачки на цветя. Опашката от опечалени, дошли да се сбогуват с разстреляния бизнесмен Илиян Филипов, излиза извън оградата на гробищата и завива чак до улицата, по която върви основния трафик.

Футболисти, бизнесмени, бивши управници, близки и приятели чакат търпеливо, за да се простят с Филипов. Катафалката е отрупана с цветя, а служители на траурната агенция не смогват да ги изнасят от обредната зала.

Очакват се около 5000 души, в момента има около 3000, но прииждащите не секват.

Пред ковчега е портретът на Илиян Филипов.
Пред ковчега е портретът на Илиян Филипов. Снимка: Радко Паунов

"Ще бъде дълъг и тежък ден. Поклонението започна с час по–рано, след това на самия гроб отново ще има церемония, траурни слова, опело, а това ще отнеме много време", казаха организаторите.

Опечалени и разплакани излизат от залата, където съболезнования приемат близките, а децата на Филипов са много разстроени. Синът му Костадин е сломен от мъка по баща си. Дъщерите на бизнесмена плачат неутешимо.

Футболисти, близки и служители докосват белия саркофаг.
Футболисти, близки и служители докосват белия саркофаг. Снимка: Радко Паунов

Много от излизащите от залата се разписват в траурната книга. "Винаги ще те помним с добро". "Ще живееш в сърцата ни", гласят част от прощалните думи.

Пред запечатания бял саркофаг е поставен портрет на покойника. Всичко е аранжирано в бяло.

"Фактът, че има толкова хора, дошли да изпратят Илиян Филипов, говори за сериозен човек и бизнесмен. Жалко, че по този начин си отиде. Дано няма сътресения в холдинга и във ФК "Ботев". Беше човек с мащаб и замах, работили сме заедно по някои проекти. За съжаление такива хора си отиват рано, а имаше още много какво да направи", каза бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров. По негово време започна изграждането на стадион "Христо Ботев" от фирмата на Филипов и беше открит.

Опашката от чакащи се извива и излиза извън гробищния парк.
Опашката от чакащи се извива и излиза извън гробищния парк. Снимка: Радко Паунов

"Няма справедливост, най–добрите си отиват рано. Ще го запомня като добър човек и биткаджия, в същото време беше готов винаги да помогне", допълни заместникът на Димитров по спорта Георги Титюков, сега общински съветник.

Бившият зам.–апелативен прокурор на Пловдив Румен Попов също дойде да се сбогува с Филипов.

Футболистите на "Ботев" се поклониха пред своя президент. Никой от тях не пожела да коментира в този момент.

Мнозина се разписват в книгата за съболезнования.
Мнозина се разписват в книгата за съболезнования. Снимка: Радко Паунов

Час след започването на поклонението, опашката не намалява, а напротив – нараства. Тук са спортният директор на "Лудогорец" Георги Караманджуков, шефът на волейболния "Марица" Илия Динков. "Бизнесът за Пловдив", на който Филипов беше председател, е представляван на погребението от Александър Стайков. Тук е и бизнесменът Елин Тодоров.

За присъстващите е осигурена вода и дребни почерпки.
За присъстващите е осигурена вода и дребни почерпки. Снимка: Радко Паунов

Районът е блокиран от луксозни коли с еднакви номера, а на няколко места патрулки осигуряват реда. Пред траурната зала са спрени няколко тира, които ще изпратят Филипов в последния му път с клаксони.

Беше човек с мащаб и размах, имаше още много какво да направи, каза бившият кмет Здравко Димитров.
Беше човек с мащаб и размах, имаше още много какво да направи, каза бившият кмет Здравко Димитров. Снимка: Радко Паунов
Бившият зам.–апелативен прокурор Румен Попов също дойде да се сбогува с Филипов.
Бившият зам.–апелативен прокурор Румен Попов също дойде да се сбогува с Филипов. Снимка: Радко Паунов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Радко Паунов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Радко Паунов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Радко Паунов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Радко Паунов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Радко Паунов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Радко Паунов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Радко Паунов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Никола Михайлов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Никола Михайлов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Никола Михайлов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Никола Михайлов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Никола Михайлов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Никола Михайлов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Никола Михайлов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Никола Михайлов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Никола Михайлов
Председателят на Общинския съвет в Пловдив Атанас Узунов и една от легендите на "Локомотив" Георги Василев дойдоха да се поклонят пред Илиян Филипов.
Председателят на Общинския съвет в Пловдив Атанас Узунов и една от легендите на "Локомотив" Георги Василев дойдоха да се поклонят пред Илиян Филипов. Снимка: Радко Паунов
Йордан Арабаджиев, председател на Съюза на международните превозвачи.
Йордан Арабаджиев, председател на Съюза на международните превозвачи. Снимка: Радко Паунов
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов. Снимка: Радко Паунов

Пред белия саркофаг с тленните останки на Илиян Филипов минават опечалени да се простят.
Пред ковчега е портретът на Илиян Филипов.
Футболисти, близки и служители докосват белия саркофаг.
Опашката от чакащи се извива и излиза извън гробищния парк.
Мнозина се разписват в книгата за съболезнования.
За присъстващите е осигурена вода и дребни почерпки.
Беше човек с мащаб и размах, имаше още много какво да направи, каза бившият кмет Здравко Димитров.
Бившият зам.–апелативен прокурор Румен Попов също дойде да се сбогува с Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Погребението на Илиян Филипов.
Председателят на Общинския съвет в Пловдив Атанас Узунов и една от легендите на "Локомотив" Георги Василев дойдоха да се поклонят пред Илиян Филипов.
Йордан Арабаджиев, председател на Съюза на международните превозвачи.
Погребението на Илиян Филипов.

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