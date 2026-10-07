Хиляди се сбогуват с Илиян Филипов в Пловдив, много от тях плачат (Снимки, Видео)

Децата на бизнесмена приемат съболезнования, сломени от мъка

Беше човек с мащаб и замах, дано няма сътресения в холдинга и във ФК "Ботев", каза бившият кмет Здравко Димитров

Толкова хиляди траурният парк на "Рогошко шосе" в Пловдив не помни, казват продавачки на цветя. Опашката от опечалени, дошли да се сбогуват с разстреляния бизнесмен Илиян Филипов, излиза извън оградата на гробищата и завива чак до улицата, по която върви основния трафик.

Футболисти, бизнесмени, бивши управници, близки и приятели чакат търпеливо, за да се простят с Филипов. Катафалката е отрупана с цветя, а служители на траурната агенция не смогват да ги изнасят от обредната зала.

Очакват се около 5000 души, в момента има около 3000, но прииждащите не секват. Пред ковчега е портретът на Илиян Филипов. Снимка: Радко Паунов

"Ще бъде дълъг и тежък ден. Поклонението започна с час по–рано, след това на самия гроб отново ще има церемония, траурни слова, опело, а това ще отнеме много време", казаха организаторите.

Опечалени и разплакани излизат от залата, където съболезнования приемат близките, а децата на Филипов са много разстроени. Синът му Костадин е сломен от мъка по баща си. Дъщерите на бизнесмена плачат неутешимо. Футболисти, близки и служители докосват белия саркофаг. Снимка: Радко Паунов

Много от излизащите от залата се разписват в траурната книга. "Винаги ще те помним с добро". "Ще живееш в сърцата ни", гласят част от прощалните думи.

Пред запечатания бял саркофаг е поставен портрет на покойника. Всичко е аранжирано в бяло.

"Фактът, че има толкова хора, дошли да изпратят Илиян Филипов, говори за сериозен човек и бизнесмен. Жалко, че по този начин си отиде. Дано няма сътресения в холдинга и във ФК "Ботев". Беше човек с мащаб и замах, работили сме заедно по някои проекти. За съжаление такива хора си отиват рано, а имаше още много какво да направи", каза бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров. По негово време започна изграждането на стадион "Христо Ботев" от фирмата на Филипов и беше открит. Опашката от чакащи се извива и излиза извън гробищния парк. Снимка: Радко Паунов

"Няма справедливост, най–добрите си отиват рано. Ще го запомня като добър човек и биткаджия, в същото време беше готов винаги да помогне", допълни заместникът на Димитров по спорта Георги Титюков, сега общински съветник.

Бившият зам.–апелативен прокурор на Пловдив Румен Попов също дойде да се сбогува с Филипов.

Футболистите на "Ботев" се поклониха пред своя президент. Никой от тях не пожела да коментира в този момент. Мнозина се разписват в книгата за съболезнования. Снимка: Радко Паунов

Час след започването на поклонението, опашката не намалява, а напротив – нараства. Тук са спортният директор на "Лудогорец" Георги Караманджуков, шефът на волейболния "Марица" Илия Динков. "Бизнесът за Пловдив", на който Филипов беше председател, е представляван на погребението от Александър Стайков. Тук е и бизнесменът Елин Тодоров. За присъстващите е осигурена вода и дребни почерпки. Снимка: Радко Паунов

Районът е блокиран от луксозни коли с еднакви номера, а на няколко места патрулки осигуряват реда. Пред траурната зала са спрени няколко тира, които ще изпратят Филипов в последния му път с клаксони.