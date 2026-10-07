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Втора седмица издирват жена от Пловдив, полицията се включи

24 часа Пловдив онлайн

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Изчезналата Катерина Захариева. Снимка: ФБ

По молба на близките служители от Второ Районно издирват Катерина Захариева от Пловдив, съобщиха от МВР.

39-годишната жена е в неизвестност от 12 часа на 23 септември т.г., когато за последно е била забелязана в двора на УМБАЛ "Св. Георги" на бул. „Васил Априлов" № 15А.

Тя е висока 170 см, със слабо телосложение, кафяви очи и тъмна и къдрава дълга коса. Била е облечена с дълга черна кожена пола с цепка, черна блуза с къс ръкав с апликация отпред на карта поп каро и черни чехли с метални капси. По предварителни данни в себе си е носела лична карта и банкова карта.

Хората, които разполагат с информация за издирваната, могат да сигнализират в дежурната част на Второ Районно - Пловдив на тел. : 032/932 002, в най-близкото поделение на МВР или на тел. 112.

Близките й нямат никаква връзка с нея вече 2 седмици, а в петък нейна снимка беше разпространена в социалните мрежи със зов за помощ от роднините й.

Изчезналата Катерина Захариева. Снимка: ФБ

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