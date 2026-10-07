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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23690459 www.24chasa.bg

Митничари задържаха 230 000 контрабандни цигари, скрити в камион с медни стружки

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СНИМКА: Агенция "Митници"

230 000 къса контрабандни цигари, или 11 500 кутии, са задържали митническите служители при проверка на товарен автомобил, влизащ в България от Турция.

Камионът с турска регистрация пристигнал на пункта на 6 октомври. Водачът, турски гражданин, представил документи за превозваната стока – чували с медни стружки, които трябвало да бъдат транспортирани от Турция през България до Белгия, съобщиха от Агенция "Митници". 

След анализ на риска превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка. При проверката, извършена и с рентгенова апаратура, били установени необичайни плътности в товарното помещение.

Между декларираната стока митническите служители открили 23 кашона с общо 11 500 кутии, или 230 000 къса цигари от две различни марки. Всички тютюневи изделия били с турски акцизен бандерол.

Цигарите са на обща стойност 45 395 евро. Задържан е и товарният автомобил, послужил като средство за извършване на нарушението.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

СНИМКА: Агенция "Митници"

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