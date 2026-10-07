Само за 15 фиктивни пациенти в Пловдив държавата е губила по 7500 евро на ден

Пловдивската болница, за която се подозира източване на обществен ресурс, ще бъде подложена на проверка за последните 5 г.

Предстоят акции за фалшиви ТЕЛК

По 7500 евро на ден е губила държавата само за 15 души, които би трябвало да са на стационар в пловдивската болница "Св. Георги", а дори не са били в нея по време на проверките. Това стана ясно от съвместен брифинг на вътрешния министър Иван Демерджиев и здравната министърка Катя Ивкова след днешното заседание на Министерския съвет.

Във вторник наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанова обяви, че е задържана шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" и декан на Медицинския факултет в Пловдив проф. Мариела Генева-Попова. "Разследването се води от няколко месеца и касае получен сигнал за множество хоспитализации в Клиниката по ревматология на УМБАЛ "Свети Георги". След разпит на свидетели, включително лекари, установихме, че за 3 г. здравната каса е изплатила 12 млн. евро по 24 000 клинични пътеки, а легловата база е 49 легла", допълни вчера Пехливанов. От тази сума 3,06 млн. евро са общо неправомерно платени на болницата, като 40% от парите са давани на самата клиника и оттам се разпределяли като заплати.

Здравният министър Катя Ивкова обясни днес, че първичните проверки в 2 клиники показват "шокиращи резултати". Тя потвърди вчерашните разкрития на прокуратурата, че в Пловдив са констатирани нарушения за клинични пътеки, фиктивни хоспитализации и нарушения, свързани с болничните места.

Проверките в лечебното заведение продължават, като се събират доказателства и показания. Ивкова съобщи, че е разпоредила проверки във всички 28 области на страната заради опасенията, че случаят в Пловдив може да не е изолиран.

"Констатира се, че се източва както НЗОК, така и средства от НОИ. Работим и в двете посоки", подчерта вътрешният министър.

При затварянето на болничното заведение в понеделник е установено, че 15 от пациентите, които се водят на стационар не са в болницата, не са и завеждани там.

"Струват 7500 евро на ден, само те. Това е практика, която се следва дълги години и реалните вреди от подобни практики са десетки и стотици милиони", възмути се Демерджиев. Той определи като тревожно това, че "има и манипулация на изследвания на медикаменти".

"Това не трябва да се допуска. За съжаление, злоупотребите от тази сфера водят и до поставяне под директна заплаха на живота и здравето на българските граждани", добави той.

За всичко по казуса се уведомяват МЗ, НЗОК и НАП. Болницата ще бъде обект на проверка за свършеното през последните 5 г. Това ще се случва във всеки случай с практики за отклоняване на обществени ресурси, закани се Демерджиев.

Министърът благодари за доброто взаимодействие със здравното министерство и прокуратурата в Пловдив.

Демерджиев припомни и съвместната акция с ДАНС отпреди около 2 седмици, при която е установено отклоняване на скъпоструващи лекарства. И подчерта, че отново има ощетяване на бюджета с огромен ресурс, а лекарствата вместо за лекуване са изнасяни в чужбина, Затова министърът апелира към прокуратурата "малко по-активно да продължи по тези случи".

Нередни практики се наблюдават и по отношение на НОИ като там става въпрос за издаване на ТЕЛК. "Това е своеобразен начин на препитание - да бъдеш инвалид! Само за м.г. бюджетът за ТЕЛК е 1,5 млрд. евро", каза Демерджиев. И добави, че когато голяма част от тези средства се разходват чрез фалшиво издаване на телкови решения или на хора, които нямат съответното заболяване и увреждания, това води до злепоставяне на хората, които имат нужда, до увреждане на националния бюджет и създаване на привилегировано отношение на хора, които нямат право да се ползват от тези фондове.

"Ще има още много акции, хората, които са замесени да имат предвид, че това е нещо което ще провеждаме последователно, докато не изкореним тези практики", закани се вътрешният министър.

Здравният министър пък подчерта, че обещанията към младите лекари няма да останат само като обещания. И заедно с финансовото министерство се работи за увеличение на възнагражденията им от 2027 г. Подобна заявка само няколко часа по-рано, в началото на правителственото заседание направи и премиерът Румен Радев.