Кандидат за кмет е намерен мъртъв в гараж в Мало Конаре

Кандидат за кмет на най-голямото село в община Пазарджик- Мало Конаре е намерен мъртъв в гаража на дома си. Това съобщи говорителят на ОДМВР в града Мирослав Стоянов. Той уточни, че на телефон 112 е бил получен сигнал от жител на село Мало Конаре, който информира, че е открил свой приятел починал в гаража на къщата си. На място незабавно са изпратени екипи на РУ-Пазарджик.

В гаражно помещение на къща в селото е открито тялото на 42 годишен мъж, жител на село Мало Конаре. По неофициална информация става въпрос за Дончо Цървуланов, който на 18 октомври щеше да участва отново в надпреварата за кметски избори в селото.

Извършва се оглед от дежурна група на полицейското управление в присъствие на съдебен лекар. Поне според първоначалните данни няма следи от насилие по трупа, но причината за смъртта ще стане ясна едва след извършването на аутопсия. По непотвърдена информация най-вероятно инфаркт е покосил мъжа.

Има образувано досъдебно производство, което на този етап ще бъде под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

За частичните избори за кмет на село Мало Конаре, които ще се бъдат на 18 октомври 2026 г., са регистрирани трима кандидати според решенията на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Пазарджик:

Дончо Цървуланов, издигнат от Инициативен комитет (бивш кмет на селото, чиито правомощия бяха предсрочно прекратени), Спас Бараков – издигнат от ПП „Възраждане" и Магдалена Врабчева-Райкова – издигната от ПП „Бъдеще за родината".

До насрочването на нови частични избори за кмет на село Мало Конаре се стигна, след като предишните от март 2026 г. бяха касирани поради факта, че новоизбраният кмет Дончо Цървуланов не бе заличил участието си в търговска фирма в законоустановения срок. Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) изисква новоизбраният кмет да прекрати търговската си дейност и да напусне управителни органи в едномесечен срок от полагането на клетва.

Тъй като това не е изпълнено, Общинската избирателна комисия стартира процедура по отстраняването му, което доведе до насрочването на нови извънредни избори.