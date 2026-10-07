Кметът Пенчо Милков приветства участниците в Националния съвет на Синдикат „Образование" на КТ „Подкрепа"

Как се променя образователната система, какви са предизвикателствата пред хората, които работят в нея, и какви са следващите стъпки пред синдикалната организация са част от темите, които събраха днес в Русе представители на Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа". В града се провежда заседание на Националния синдикален съвет, в което участват председатели на регионални синдикални организации от цялата страна и синдикалисти от Русе. Форумът беше уважен от кмета Пенчо Милков и заместник-кмета Енчо Енчев, съобщиха от община Русе.

„Когато хората от една професионална общност застават заедно зад своите идеи и отговорности, гласът им се чува по-ясно и решенията имат по-широка основа. Образованието има нужда от точно такъв разговор – в него трябва да участват хората, които всеки ден са в класните стаи и познават отблизо и възможностите, и предизвикателствата пред системата. Вярвам, че Синдикат „Образование" има важна роля в този процес, защото защитава интересите на своите членове и същевременно участва в разговора за посоката, в която се развива българското образование", каза кметът Пенчо Милков. Той призова участниците във форума да използват посещението си и да разгледат града и забележителностите, които той предлага.

От своя страна Енчо Енчев увери присъстващите, че в града от години има активен социален диалог. Заместник-кметът пое ангажимент да отнесе въпросите от срещата в Русе на следващото заседание на Постоянната комисия по образование към Националното сдружение на общините в Република България в качеството си на неин председател.

Заседанието бе ръководено от председателя на Синдикат „Образование" д-р Юлиян Петров. В Русе са и заместник-председателят на организацията Георги Шошев, председателят на СРС на КТ „Подкрепа" – Русе Кирил Черкезов и председателят на РСО на СРС на КТ „Подкрепа" – Русе Гицка Харизанова.

Разговорът поставя образованието в по-широкия контекст на предстоящите решения и приоритети пред синдикалната организация. Участниците разглеждат отчета на Изпълнителния съвет и подготовката на XII конгрес на КТ „Подкрепа", както и на XII конференция на Синдикат „Образование". Участниците ще обсъдят и организацията на наградите „Вдъхновители на знанието", които поставят във фокуса хората с принос към развитието на образованието.