Трети ден сигнали за бомби в цялата страна - Ст. Загора, Търговище, Ловеч, Троян, Благоевград

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Сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора е получен около 11:30 часа на електронната поща на Окръжната прокуратура в Стара Загора, съобщиха от Окръжния съд.

Заради сигнала всички институции, помещаващи се в сградата, преустановяват дейността си. Съдебната палата ще остане затворена до 17:00 часа днес, уточниха от пресцентъра.

Насрочените за 7 октомври дела, по които не е проведено съдебно заседание, се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани.

Сигнал за взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора бе получен и преди ден.

Трети пореден ден евакуираха служители в обществени сгради в Ловеч заради получени сигнали за поставени взривни устройства. По информация на Областната дирекция на МВР сигналите са пристигнали на електронните пощи на Областната администрация, Окръжния съд и Дом „Преслав" малко след 11:30 ч.

Работещите в Областната администрация, Дом „Преслав" и Съдебната палата бяха евакуирани.

От Окръжния съд информираха, че се очаква работата да бъде възобновена към 14:00 часа.

За Троян има два сигнала за учебни заведения.

Към момента не са установени заплахи, добавиха от полицията.

Сигнали за поставени взривни устройства в сградите на три институции са получени в Търговище. Евакуирани са служителите и гражданите от сградите на Областната управа, където се помещава и националният пресклуб на БТА, и на Съдебната палата, където се помещават Окръжният, Районният и Административният съд, както и Окръжна и Районна прокуратура.

Сигнал по имейл е получен и в Първо Основно училище „Хр. Ботев". За БТА директорът на училището Димитър Алексиев каза, че учебният процес няма да бъде прекъсван.

И трите сигнала са подадени малко преди обяд на официалните пощи на институциите. Секретарят на Областната администрация Тодорка Танева каза, че е разпоредено всички служители да бъдат своевременно изведени.

И в Благоевград за трети ден има бомбени заплахи, които притесняват работата на държавните институции и гражданите. Днес такива имаше в Общината и Съдебната палата. След получаването на сигналите са предприети необходимите мерки за сигурност. Хората са евакуирани, а сградите се проверяват.

В последните три дни в цялата страна бувално валят сигнали за поставени взривни устройства в различни обществени сгради - съдилища, общини, болници и др.