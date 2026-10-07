Един посланик и двама учени са предложени за награди заради връщането на цар Самуил

Три личности с принос по процеса на завръщане на тленните останки на цар Самуил са предложени за висши държавни отличия от Министерския съвет. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев след края на днешното правителствено заседание.

Извънредният и пълномощен посланик в Гърция Валентин Порязов вероятно ще получи орден "Стара планина" - първа степен. Проф. д-р Людмил Вагалински ще бъде удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий" – огърлие, а доц. Бони Петрунова - с орден „Св. св. Кирил и Методий" – огърлие."

Тази събота след двустранно споразумение с Гърция София тържествено приюти за вечен покой останките на цар Самуил и членове на неговото семейство. Костите на един от най-прочутите средновековни владетели на България бяха предадени на българската държава през уикенда на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

"Това е изключително национално значимо събитие, реализирано след десетилетия на научни и институционални усилия и българо-гръцко сътрудничество. Представлява акт на възстановяване на историческата памет и на достойното отношение към личността и наследството на цар Самуил, един от най-значимите български владетели", заяви министърът на културата Евтим Милошев.

Милошев подчерта, че участието на тримата, предложени за награди, в този исторически процес има стойност, свързваща професионалната отговорност, опазването на културно-историческото наследство, археологията и културата с каузата за съхраняване и възстановяване на националната памет.

"От името на Министерството на културата искам да им благодаря. Тази награда е признание не само за тяхната работа, но и за уважението към паметта и историята на България", каза министър Милошев.