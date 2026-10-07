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ЕС дава на България и Румъния данни от спътници за изясняване на ударите с дронове в Черно море
Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния, съобщи БТА като цитира говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни.
По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите, следим внимателно, добави говорителят. Тези нападения са напълно неприемливи, руското военно нападение срещу Украйна създава сериозни заплахи в Черно море, включително за свободата на корабоплаване, отбеляза той. Русия трябва да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците, и да спазва международното морско право, призова говорителят.
България и Румъния имат ключова роля за охраната на източния фланг, те получиха общо 20 милиарда евро за проекти в областта на отбраната, посочи той. По неговите думи част от средствата вече са предварително изплатени, включително половин милиард евро за България и 2,5 млрд. евро за Румъния. Двете страни ще участват в общо пет съвместни европейски отбранителни обществени поръчки, уточни говорителят.
Моряците от атакувания кораб, който потъна в Черно море край Варна, са били сирийски граждани. Това потвърдиха днес от сирийска медия от град Латакия, където се намира най-голямото пристанище на страната. На борда имало шестима сирийски моряци. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българския бряг, е прекратена във вторник в 17 ч. и няма да бъде подновявана, съобщи вицеадмирал Румен Николов от Изпълнителна агенция "Морска администрация".
Двата търговски кораба "ALFA WATAN" и "ABLE" са били атакувани около 3 ч. през нощта в българската изключителна икономическа зона, на около 70 морски мили от Бяла. Според началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов атаката е била комбинирана – с въздушни и морски дронове.
"LFA WATAN", плаващ под флага на Того, е получил тежки структурни повреди и е потънал за около три минути. На борда му е бил екипажът, който остана в неизвестност. В района са открити обърната лодка, спасителни плотове и части от оборудването, но моряци не са намерени.
Другият кораб – "ABLE", плаващ под флага на Палау, е превозвал пшеница, натоварена в Румъния и предназначена за Турция. След удара на борда е избухнал пожар и целият 18-членен екипаж е бил евакуиран.
От екипажа на "ABLE" 11 са турски граждани, а 7 – индийски. Двама са пострадали по-тежко – капитанът е с травма на главата, а друг моряк е с тежки изгаряния. Останалите 16 са откарани във Варна и след преглед са настанени в хотел.
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Руското посолство в София: Двата поразени кораба в Черно море не са били наши цели
Руското посолство в България обяви, че ударените търговски кораби в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море, не са били мишена на руските въоръжени сили.
"Според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, корабите ALFA WATAN и ABLE не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври тази година", посочиха от посолството.
Това заявиха от руското посолство в София по повод атаката с дронове срещу два товарни кораба в Черно море.
"Изхождаме от това, че за да се определи националността на дроновете, с помощта на които са нанесени ударите по споменатите кораби, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването", се посочва още в изявлението на посолството, цитирано от бТВ.
Вчера около 3 часа на около 70-80 морски мили източно от град Бяла, в пределите на българската изключителна икономическа зона, атаки с морски и въздушни дронове поразиха два 25 000-тонни търговски кораба.
Единият плавателен съд потъна за броени минути, оставяйки екипажа си в неизвестност, а 18 моряци от втория пламнал плавателен съд бяха спасени при мащабна среднощна операция с участието на български ферибот, Военноморските и Военновъздушните сили.
Инцидентът предизвика остра реакция от Брюксел, свикване на Консултативния съвет за национална сигурност от президента Илияна Йотова и политически сблъсък в София.
Започва Консултативният съвет по национална сигурност при президента Илияна Йотова след вчерашната атака с дронове по кораби в българската икономическа зона в Черно море. Заседанието започва в 13 часа и се провежда при закрити врати, но накрая държавният глава ще даде изявление със становището на съвета. Официално темата е "Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна".
Участват председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, вътрешните и външните работи Иван Демерджиев и Велислава Петрова, на транспорта Георги Пеев и на околната среда Росица Карамфилова, председателите на ДАНС и Държавна агенция "Разузнаване", началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, секретарят на Съвета по сигурността и по един представител от всяка парламентарна група. От партиите дойдоха трима лидери - Бойко Борисов на ГЕРБ, Ивайло Мирчев на "Демократична България" и Костадин Костадинов на "Възраждане", както и Петър Витанов от "Прогресивна България", Николай Денков от "Продължаваме промяната" и Станислав Анастасов от ДПС.
Йотова прекъсна програмата си за вторник и сряда като президент и кандидат. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отмени днешните си срещи с избиратели в Родопите, за да присъства на КСНС в София.
Това е първият съвет откакто държавен глава е Илияна Йотова, макар че по закон се свиква на три месеца. Последният беше през февруари 2025 г., когато президент още беше Румен Радев. Темата беше за разпространението на наркотици сред младите.