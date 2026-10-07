Есенното почистване на София набира доброволци за 10, 11 и 17 октомври

Близо 10 локации вече са регистрирани за Есенното почистване на София, което ще се проведе на 10, 11 и 17 октомври. Столичната община призовава граждани, организации, институции и бизнеса да се включат в инициативата, като регистрацията на нови събития и на доброволци продължава на сайта на кампанията, съобщиха от общината.

Всеки желаещ може да организира собствено почистване на междублоково пространство, градинка, детска площадка, алея, парк или друга споделена зона в своя квартал. Другият вариант е да избере вече регистрирана локация от интерактивната карта на платформата и да се включи като доброволец.

Участието не изисква специална подготовка. На място местните координатори ще насочват доброволците, а Столичният инспекторат ще осигури чували и ръкавици и ще организира извозването на събраните отпадъци след края на почистването.

Инициативата продължава кампанията от пролетта, когато над 1000 доброволци се включиха в почистването на близо 60 локации в София. Тогава бяха събрани над 200 тона отпадъци. След края на кампанията доброволчески групи продължиха да организират почиствания в различни квартали на града.

„Пролетното почистване показа колко много можем да постигнем, когато гражданската инициатива и подкрепата на институциите вървят ръка за ръка. Тази есен отново даваме възможност на всеки да избере място, за което да се погрижи, и да се включи по начин, който е най-близък до него. Надяваме се да надградим постигнатото през пролетта и да превърнем грижата за споделените пространства в постоянна част от живота на града", заяви д-р Павлин Коджахристов, директор на Столичния инспекторат.

Паралелно с почистванията в кварталите на 10, 11 и 17 октомври ще се проведат и специални доброволчески акции край Езерата на Южен парк.

След приключването на машинното почистване на първите три езера доброволците ще могат да помогнат с почистването и облагородяването на подходите и бреговете. Сред дейностите са събиране на отпадъци и премахване на растителност в определените зони.

Участниците ще бъдат разпределени в екипи, всеки от които ще има координатор от ОП „Паркове и градски градини". На място ще бъдат осигурени чували, ръкавици и необходимите ръчни инструменти. Дейностите, които изискват специализирана техника, ще бъдат извършвани от квалифицирани служители на общината.

Повече информация за участието в почистването на Езерата на Южен парк и регистрацията за отделните дати е публикувана на платформата на инициативата.

От Столичната община призовават гражданите да се включат в Есенното почистване на София, като организират собствено събитие или изберат вече регистрирана локация, към която да се присъединят.