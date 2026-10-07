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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23690872 www.24chasa.bg

Търсят доброволци за гасене на пожар край Своге

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Търсят доброволци за гасене на пожар край Своге. Снимката е илюстративна

Районна служба (РС) „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) в Своге търси доброволци за помощ при овладяването на пожар в района над село Церецел, съобщиха от община Своге на официалната си фейсбук страница.

Пожарът е възникнал във вторник и е бил загасен около 22:00 ч., но днес отново се е разгорял. Местността е труднодостъпна и до нея не може да достигне противопожарна техника, поради което е необходима помощ от доброволци на терен, посочиха от Общината.

Всички, които имат възможност да помогнат, могат да се свържат предварително с РСПБЗН – Своге за координация и указания на телефон: 0882 883 886.

Не предприемайте самостоятелно навлизане в района на пожара. Действията на доброволците трябва да бъдат координирани с екипите на пожарната, предупредиха от община Своге.

Търсят доброволци за гасене на пожар край Своге. Снимката е илюстративна

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