19-годишен отговарял за състоянието на АТВ-то убиец в Слънчев бряг

19-годишен младеж е осъществявал техническия контрол на АТВ-то, което през август 2025 г. уби в Слънчев бряг 35-годишна жена от Пловдив и рани тежко 4-годишния й син.

Това стана ясно от днешното съдебно заседание в Бургаския окръжен съд по делото, по което подсъм е 19-годишният Никола Бургазлиев от Несебър.

Днешното заседание започна с разпит на Емил Митев, който е бил нает от фирмата-собственик на АТВ-та да проверява техническата изправност на елекрическите превозни средства.

19-годишният младеж е имал граждански договор за 4-часов работен ден във фирмата. По време на разпита му в съда става ясно, че той е със средно образование по електрообзавеждане на автомобили и е проверявал само светлините, стоповете и аудиосистема на АТВ-то, но нямал компетенциите по техническото състояние на двигателя и спирачките.

Още от първите часове след кървавата катастрофа Бургазлиев твърди, че спирачките на електрическото МПС са отказали, той не е успял да го овладее и това е била конкретната причина за произшествието.

В хода на разследването обаче комплексна техническа експертиза установява, че АТВ-то, включително и спирачната система, са били изправни.

Адвокатът на подсъдимия Галя Колева оспори представения по делото видеозапис от технически преглед на АТВ-то, заявявайки, че заснетото превозно средство се различава от това, което Бургазлиев е управлявал на фаталния 14 август 2025 г.

По време на днешното съдебно заседание става ясна още една важна подробност - че полицаите, тествали Никола Бургазлиев за алкохол и наркотици в първите часове след кървавата катастрофа, са били с изключени бодикамери и липсва запис от процедурата.

Тези първоначални проби, взети с дрегер в сградата на полицейското управление в Несебър, не установяват наличие на алкохол и наркотици. Заради факта, че Никола е син на полицейски служители, работещи в районното в Несебър, и опасения за евентуален чадър над него, са взети сравнителни образци за ДНК, които потвърждават, че биологичният материал в действителност е на Бургазлиев.

Близо 30 часа след ужасяващата катастрофа на извършителя са взети нови проби. Едната се оказва положителна на марихуана, което впоследствие води до промяна на работното обвинение в много по-тежко.

19-годишният Бургазлиев е подсъдим за причиняване на смърт на едно лице и нанасяне на тежки телесни повреди на повече от един човек, при евентуален умисъл, след употребата на наркотици. За това престъпление се предвижда от 13 до 20 г. лишаване от свобода или доживотен затвор.