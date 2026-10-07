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Руското посолство в София: Двата поразени кораба в Черно море не са били наши цели

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Сградата на руското посолство в София СНИМКА: Архив

Руското посолство в България обяви, че ударените търговски кораби в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море, не са били мишена на руските въоръжени сили.

"Според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, корабите ALFA WATAN и ABLE не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври тази година", посочиха от посолството.

Това заявиха от руското посолство в София по повод атаката с дронове срещу два товарни кораба в Черно море.

"Изхождаме от това, че за да се определи националността на дроновете, с помощта на които са нанесени ударите по споменатите кораби, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването", се посочва още в изявлението на посолството, цитирано от бТВ.

Вчера около 3 часа на около 70-80 морски мили източно от град Бяла, в пределите на българската изключителна икономическа зона, атаки с морски и въздушни дронове поразиха два 25 000-тонни търговски кораба.

Единият плавателен съд потъна за броени минути, оставяйки екипажа си в неизвестност, а 18 моряци от втория пламнал плавателен съд бяха спасени при мащабна среднощна операция с участието на български ферибот, Военноморските и Военновъздушните сили.

Инцидентът предизвика остра реакция от Брюксел, свикване на Консултативния съвет за национална сигурност от президента Илияна Йотова и политически сблъсък в София.

Сградата на руското посолство в София СНИМКА: Архив

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