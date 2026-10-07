ЕС дава на България и Румъния данни от спътници за изясняване на ударите с дронове в Черно море

Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния, съобщи БТА като цитира говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни.

По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите, следим внимателно, добави говорителят. Тези нападения са напълно неприемливи, руското военно нападение срещу Украйна създава сериозни заплахи в Черно море, включително за свободата на корабоплаване, отбеляза той. Русия трябва да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците, и да спазва международното морско право, призова говорителят.

България и Румъния имат ключова роля за охраната на източния фланг, те получиха общо 20 милиарда евро за проекти в областта на отбраната, посочи той. По неговите думи част от средствата вече са предварително изплатени, включително половин милиард евро за България и 2,5 млрд. евро за Румъния. Двете страни ще участват в общо пет съвместни европейски отбранителни обществени поръчки, уточни говорителят.

Моряците от атакувания кораб, който потъна в Черно море край Варна, са били сирийски граждани. Това потвърдиха днес от сирийска медия от град Латакия, където се намира най-голямото пристанище на страната. На борда имало шестима сирийски моряци. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българския бряг, е прекратена във вторник в 17 ч. и няма да бъде подновявана, съобщи вицеадмирал Румен Николов от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Двата търговски кораба "ALFA WATAN" и "ABLE" са били атакувани около 3 ч. през нощта в българската изключителна икономическа зона, на около 70 морски мили от Бяла. Според началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов атаката е била комбинирана – с въздушни и морски дронове.

"LFA WATAN", плаващ под флага на Того, е получил тежки структурни повреди и е потънал за около три минути. На борда му е бил екипажът, който остана в неизвестност. В района са открити обърната лодка, спасителни плотове и части от оборудването, но моряци не са намерени.

Другият кораб – "ABLE", плаващ под флага на Палау, е превозвал пшеница, натоварена в Румъния и предназначена за Турция. След удара на борда е избухнал пожар и целият 18-членен екипаж е бил евакуиран.

От екипажа на "ABLE" 11 са турски граждани, а 7 – индийски. Двама са пострадали по-тежко – капитанът е с травма на главата, а друг моряк е с тежки изгаряния. Останалите 16 са откарани във Варна и след преглед са настанени в хотел.