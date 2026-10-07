Един от задържаните за източване на касата бил болен, пуснаха го

Неговата роля била основна, най-много пациенти той е приемал

Проф. Мариела Генева направила самопризнания, съдът решава дали да я остави в ареста с Адриан Белов

Един от задържаните за източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив е бил освободен заради здравословното му състояние, което се влошило снощи. Това съобщи прокурорът по делото Димитър Пехливанов преди заседанието по мярката за неотклонение на други двама арестувани- шефката на клиниката проф. д-р Мариела Генева и Адриан Белов.

Медикът работи в същата клиника, на 82 г. е, с 2 онкологични заболявания и имало опасност за здравето му. Затова й е пуснат с мярка "подписка". "Неговата роля е основна, най-много пациенти той е приемал и най-много е съдействал да бъдат приемани. Разпитали сме още свидетели и обвиняемата ръководителка на клиниката проф. д-р Мариела Генева даде обяснения. Заяви това, което констатирахме и изнесохме пред вас като факт, затова можем да кажем, че имаме вид самопризнание от снощи. Доколкото знам, ще напусне клиниката и ще бъде освободена от Медицинския университет, но това предстои да се случи", каза още Пехливанов. Въпросът дали тя ще върне парите, ще се обсъжда в бъдеще. Според Пехливанов това е въпрос на лични воля.

"Сутринта останах неприятно изненадан, когато в една от телевизиите се появи бивш член на надзора на НЗОК, който заяви, че даването на кръв от други пациенти е нещо нормално. И тъй като болният който следва да бъде изписан, няма добри показатели, е нормално да се дава от друг. Това изявление го приемам за позорно и цинично. Ако това е мнението на гилдията, ние сме загубени", добави прокурорът.

Той подчерта, че лекарите от клиниката са съдействали на разследването. "Там има много почтени хора, които са се поддавали на натиска. Апелирам останалите, ако имат информация, да подават сигнали. Имаме още един сигнал, за друга болница, работим по него", допълни Пехливанов.

Той поиска делото да се гледа при закрити врати заради наличието на СРС-та, но съдът отказа, защото в 10-те тома доказателства никъде не се говори за класифицирани материали.

Икономическа полиция и представители на здравното министерство влязоха в клиниката по информация, че се източва бюджетът на здравната каса чрез отчитане на пътеки за пациенти, които всъщност не са били настанени там. По тази схема на болницата са изплатени над 3 млн. евро за неосъществени хоспитализации, като за да се освобождават по-бързо легла, пациенти били изписвани, без да са излекувани, като кръв вместо тях давали лекари и санитари. Медиците, участвали в схемата, взимали заплати от по 6-7 хил. евро, а несъгласните били подлагани на унижения от проф. Генева и получавали възнаграждения от по 1500 евро. Според наблюдаващия прокурор Димитър Пехливанов в последно време самата тя получавала над 13 хиляди евро.

По време на акцията бяха задържани общо 10 души, на шестима от които бяха повдигнати обвинения. Трима от тях бяха освободени срещу парични гаранции между 3000 и 5000 евро.