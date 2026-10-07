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Издирват 3-годишно дете и жена от Мианмар, изчезнали в Стара Загора

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СНИМКА: Фейсбук/Teodor Ivanov Bayraktarov

3-годишният Даниел Теодоров Байрактаров и 35-годишната Уай Ме Аунг са в неизвестност от вчера. Двамата се издирват, след като по информация от апел във Фейсбук са изчезнали на 6 октомври 2026 г. 

От публикацията става ясно, че жената е гражданка на Мианмар. Връзката й с детето не е изяснена. 

Призивът за помощ е споделен в няколко старозагорски групи в социалните мрежи. В публикациите се посочва, че всяка информация може да бъде от значение, а коментарите под тях в повечето случаи са изключени.

От ОДМВР-Стара Загора потвърдиха за "24 часа", че лицата се издирват и се работи по случая, но не дадоха повече информация.

СНИМКА: Фейсбук/Teodor Ivanov Bayraktarov

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