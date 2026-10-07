Разбиха схема за фиктивни бракове с чужденци в Ямбол, задържани са 9 души

Разбиха схема за фиктивни бракове с чужденци в Ямбол. В специализираната полицейска операция, проведена в понеделник, са участвали служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност", отдел „Разследване" и група „Миграция" при ОДМВР-Ямбол.

По време на полицейските действия са задържани девет лица, непосредствено след сключване на три граждански брака, при които вместо реални съпрузи, са се явили други лица (дубльори). Установено е, че двама от задържаните – 64-годишен мъж и жена на 52 години са се занимавали с набиране и осигуряване на жени, които да встъпят в брак с чужди граждани, както и за изготвянето на необходимите документи на чужденците. Проведени са множество полицейски и процесуално-следствени действия.

Събрани са данни, че 47-годишна жена – длъжностно лице по гражданско състояние от местната община, в кръга на службата си, е съставило неистински официални документи – актове за сключен граждански брак между български и чужди граждани. В хода на разследването длъжностното лице е привлечено в качеството му на обвиняем за извършеното престъпление и по постановление на прокурор от Районна прокуратура-Ямбол е задържано за срок от 72 часа.

Продължава проверката на цялата дейност и ролята на всички лица, имащи отношение към извършеното престъпление.