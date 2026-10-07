ЦИК наказа кандидата за вице Атанас Стефанов след негово участие по БНТ

ЦИК стартира обученията на РИК в страната, срещите вече се провеждат от 3 дни, като екипите на ЦИК са стартирали от София-град, и вече са преминали през София-област, Пловдив и Пазарджик. Днес са при районните комисии във Велико Търново, Стара Загора, Габрово, Сливен и Ямбол. До 14 октомври ЦИК ще проведе обучителни срещи с всичките 31 районни комисии в страната.

Това обяви на редовния брифинг на Централната избирателна комисия говорителят й Стоянка Балова - Цветкова.

По време на обучението ЦИК запознава участниците в него с конкретна информация за основните информационни и практически аспекти от подготовката и провеждането на изборния ден, отговарят и на техните въпроси.

След края на проверката на машините за вота се очаква компетентните институции да удостоверят съответствието им. ЦИК е разработила цялостен план за провеждането на изборите с изцяло машинно гласуване. Говорителката на комисията обяви, че са взети всички мерки за сигурност от участниците в процеса по осигуряване на машинния вот. Ремонтът на машините върви в срок, 2000 вече са в пълна изправност.

Вече са определени местата за гласуване извън страната, както и по какъв начин ще става транспортът на машините. Близо 40 хил. българи са подали заявления за гласуване в чужбина. Чрез дипломатическо карго ще бъдат предадени машините, като в процеса ще участват представители от външно министерство, които ще организират доставката до посолствата и консулствата извън страната.

До 10 октомври е срокът, в който избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. За откриването на такава секция трябват поне 10 заявления.

След сигнал до ЦИК от СЕМ е установено нарушение от кандидата за вицепрезидент Атанас Стефанов след негово участие по БНТ. Заради грубо, ярко, отчетливо неуважение към общозначими утвърдени принципи, които накърняват добрите нрави. Решението на ЦИК е да му бъде наложена глоба.

Приложението на ЦИК вече е достъпно за сваляне на всички телефони. То е разделено на две части - за избиратели и секционни комисии. Сред основните функционалности за избирателите е интерактивна карта на секциите, има и пълният списък на кадидатите за президент и вице. Има и симулатор на машинното гласуване. През него може да се подава и заявление за гласуване по настоящ адрес, което може да се направи до събота (10 октомври).