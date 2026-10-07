Мариела Модева: Да сменим представата за България като евтина сезонна дестинация, имаме 8 000 г. история

Даниел Панов с идея: Направете достъпни за младите българи туристически пакети, много е скъпо!

Над 7 милиона са били туристите в България от януари до септември, каза заместник-министърът на туризма Мариела Модева във Велико Търново. Само в периода май-септември в България са отчетени 5,7 милиона туристи, от които над 3,5 милиона са чуждестранни, посочи още Модева на откриването на Международното изложение "Културен туризъм" в старата българска столица.

Заместник-министърът отбеляза, че е налице нарастване на интереса към културно-историческия туризъм. В 21 общини в България е отчетено около един процент увеличение на посетителите с цел културно-исторически туризъм.

На европейско ниво също се отчита повишен интерес към културно-историческия туризъм, коментира Модева. Около 14 процента от туристите посочват, че пътуват с такава цел, а също толкова заявяват интерес към градски разходки. Около 4 процента са туристите, които проявяват интерес към винения и кулинарния туризъм. Така общият дял на тези форми на туризъм достига около 32 процента, посочи тя.

В световен мащаб пък делът на пътуващите, които проявяват интерес към културен туризъм, варира между 14 и 20 процента. В България все още няма отделна статистика за културния туризъм. Той се измерва чрез посещенията на културно-исторически обекти, общини с концентрация на културни ценности и музеите. Там посещенията вече надхвърлят 7,9 милиона души, сочат данните на Министерство на туризма.

"За нас най-важното е да утвърждаваме туризма не само като количествени измерения, а като стойност и качество на туристическия продукт, и да сменим представата за България като евтина сезонна дестинация. Трябва да разкажем България през нашата история, култура и традиции, които са на повече от 8000 години", подчерта Модева.

Основните фактори за развитието на сектора са свързаността, достъпността, създаването на нов туристически продукт или представянето му по нов начин, както и ефективният маркетинг и реклама на целевите пазари.

"Преди 23 г. група ентусиасти, включително и аз, решихме да направим това изложение, защото тогава в Българя се говореше единствено за морски, планински и екотуризъм, но никой не споменаваше културен туризъм. Вече има такава специалност в университетите и професионалните гимназии", спомни си кметът на Велико Търново Даниел Панов, тогава управител на Общинската агенция по туризъм.

Той определи този летен сезон като доста труден за бранша и го сравни с периода от 1999 г. до 2003 г. когато Дунав е бил затворен. Огромен поток от круизни туристи просто спрял за 4 г. След това с много усилия на Агенцията по туризъм и няколко общини в Северна България успели да върнат тези туристи. "Надяваме се тези добри времена да дойдат през следващата година. Нека в сезон 2027 г. да обърнем внимание на българските туристи. Да, цените са много високи по морето, в планината, в ски курортите. Редно е да се обърне внимание на ценообразуването на всеки един продукт в хотелите и ресторантите. Да се направят и пакети, достъпни за българските туристи, най-вече за младите, за да влязат в музеите, в които показваме нашето културно наследство", предложи Даниел Панов. Един от акцентите в дискусионните панели на борсата е развитието на туризма в контекста на глобалните промени, зааплахи и военни конфликти.

40 участници, сред които и Азербайджан, Китай, Сърбия се представят във Велико Търново на 21-вото Международно изложение „Културен туризъм", което се провежда от днес до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Изложението е създадено по инициатива на община Велико Търново и се провежда съвместно с Министерството на туризма и с подкрепата на Министерството на културата.