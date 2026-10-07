УМБАЛ "Свети Георги": Започваме вътрешна проверка след изнесените данни за източване на касата

Ръководството на УМБАЛ "Свети Георги" е разпоредило вътрешна проверка след акцията на полицията в понеделник и изнесените от прокуратурата данни за източване на касата чрез фиктивни хоспитализации. Това се казва в позиция на здравното заведение.

Следва пълният й текст:

Във връзка с информацията, оповестена на съвместния брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив, МВР и Министерството на здравеопазването относно действията, проведени на 05.10.2026 г. в База I на УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД (бул. „Васил Априлов" № 15), ръководството на лечебното заведение изразява следната позиция:

До момента лечебното заведение не е получавало официални сведения от компетентните органи, свързани с извършените проверки и процесуални действия. Информация не е предоставяна нито по време на провеждането им, нито след тяхното приключване.

Въз основа на наличните към момента документи и съобразно публична оповестената информация, ръководството е разпоредило вътрешна проверка, която тече и към момента.

УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД ще продължи да оказва пълно съдействие на компетентните държавни институции във връзка спазване на законовия ред и установяване на нарушителите му.

Събирането на доказателства и преценката за наличието на нарушения, в това число и основанията за търсене на вина и отговорност, са в правомощията на компетентните органи и следва да се извършват по установения законов ред, като окончателните изводи по тези въпроси ще могат да бъдат направени едва след приключване на съответното производство и постановяване на решение от съответната институция. Ето защо призоваваме за въздържане от прибързани оценки и обобщения, които биха могли да доведат до създаване на недоверие у пациентите и подкопаване на авторитета на медицинските специалисти, които всеки ден отговорно полагат грижи за хиляди хора.

Основен приоритет на ръководството остават животът и здравето на пациентите и осигуряването на непрекъсната, навременна и качествена медицинска помощ. След проведените действия, в Клиниката по нефрология и Клиниката по ревматология е създадена необходимата организация на работа и са оптимизирани графиците на медицинските екипи, за да бъдат обезпечени грижите и лечението на всички пациенти.

Благодарим на лекарите, медицинските сестри и всички служители, които и в тази ситуация продължават да изпълняват задълженията си с професионализъм и отговорност. За ръководството е от първостепенно значение пациентите да получават необходимата медицинска грижа, а служителите да изпълняват задълженията си спокойно и в условия на сигурност.