Арестуваха и отстраниха кмет на плевенско село с обвинения за измами и документни престъпления

По искане на Районна прокуратура – Плевен отстраниха от длъжност кмет с обвинения за измами и документни престъпления, извършени в качеството му на длъжностно лице, съобщиха от прокуратурата.

Кмет на село в област Плевен е привлечен като обвиняем за четири случая в периода 2022 г. – 2025 г. – две измами и две документни престъпления. Той е обвинен в съставяне на неистински официални документи – нотариални заверки в пълномощни и декларации, в които удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани като доказателство за тези обстоятелства, в качеството си на длъжностно лице.

Предявено му е обвинение и за това, че като длъжностно лице, с цел да набави за себе си имотна облага, заблудил пострадалите, че конкретен човек, чрез пълномощника си, е съгласен да продаде собствените си недвижими имоти. В резултат на това били издадени нотариални актове за покупко-продажба на имотите, с което на пострадалите били причинени имуществени вреди. Общият размер на причинените с измами имуществени вреди е 42 539,48 евро.

Част от обвиненията са за продължавано престъпление. Установено е, че за една година са реализирани няколко отделни деяния. За една от измамите му е предявено обвинение за престъпление, извършено в съучастие с друго лице.

С постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура обвиняемият е задържан за срок до 72 часа и е внесено искане до Районен съд – Плевен за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".

Прокуратурата е направила искане до съда и за налагане на мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност".

Съдът е приел изложените доводи, че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянията от обвиняемия, както и че е налице реална опасност той да извърши престъпление, като е взел мярка за неотклонение „домашен арест".

От прокуратурата казаха още, че в законовия срок ще протестират определението на съда с искане да му бъде наложена най-тежката мярка – „задържане под стража".

Съдът е възприел като основателни исканията на прокуратурата за отстраняване на обвиняемия от длъжност и му е наложил мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност".

Под наблюдението на плевенската Районна прокуратура са водени други три досъдебни производства срещу същия обвиняем. Досъдебната фаза по тези три дела е приключила с внесени в съда обвинителни актове за същите престъпления. Към момента тези дела се намират в съдебна фаза.