Мъж хвърли тесла без дръжка по 64-годишна жена в Долни Богров

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Тесла без дръжка е хвърлена по 64-годишна жена в Долни Богров, при което тя е получила счупване на пръст на ръката. За случая е привлечен към наказателна отговорност 34-годишен мъж, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Случаят е от 4 октомври 2026 г. Около 2,30 часа обвиняемият А.С. хвърлил теслата по жената. В резултат на удара тя получила средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на пръст на ръката.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 7, вр. чл. 129, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

От прокуратурата посочват, че обвиняемият е извършил деянието в условията на повторност, след като е осъждан за идентично престъпление.

С постановление на прокурор А.С. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 7 октомври 2026 г., наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.